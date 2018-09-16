Кристиан Хорнер: Нам удалось переиграть Ferrari

Вопрос: Кристиан, сегодня Red Bull Racing снова заработала подиум в Сингапуре, продолжив свою славную серию на этой трассе!

Кристиан Хорнер: Думаю, нам будет приятно вспоминать сегодняшнюю гонку! Макс сработал фантастически. Себастьяну Феттелю поначалу удалось обогнать его на выходе из пятого поворота, но позднее за счет стратегии мы сумели опередить Ferrari . Мы заработали второе место и принимаем этот результат: пусть Макс оказался очень быстр, темп Льюиса Хэмилтона стабильно был на пару десятых выше.

Вопрос: Очевидно, вы довольны результатом.

Кристиан Хорнер: Абсолютно!

Вопрос: Этап в Сингапуре очень непростой. Были ли сомнения, что тактика сработает?

Кристиан Хорнер: Сегодня было сложно определиться со стратегией — в частности, в Ferrari рискнули раньше соперников провести первый пит-стоп. Нам удалось переиграть их, остановившись несколькими кругами позже. Механики сработали безупречно, но Максу не сразу удалось двинуться с места — к счастью, запаса времени хватило, и Ферстаппен вернулся на трассу буквально перед Себастьяном, успев занять внутренний радиус.

Вопрос: В этот уик-энд у вас получилось на равных бороться с Ferrari!

Кристиан Хорнер: Именно так. Макс демонстрировал отличную скорость с самого начала уик-энда и заслужил самую высокую оценку за свой пилотаж. Даниэль был быстр в гонке, но нам не удалось помочь ему отыграться за счет тактики. На последних кругах Риккардо был явно быстрее соперников, но не мог подобраться достаточно близко, чтобы провести обгон.

Вопрос: Сегодняшний результат добавляет уверенности на предстоящие этапы?

Кристиан Хорнер: В Мексике наша машина должна быть быстра, а вот в Сочи, скорее всего, придется стартовать с не самых высоких позиций. Думаю, среди оставшихся трасс будут и те, что вполне нам подойдут.

Вопрос: На машине Макса силовая установка весь уик-энд работала нестабильно. Ожидаете ли вы схожих проблем в оставшихся гонках?

Кристиан Хорнер: Да, проблемы есть, и хорошо, что сегодня обе машины смогли финишировать. Макс будет использовать эту же силовую установку в Японии, а в Сочи мы, скорее всего, задействуем предыдущую спецификацию — по этой причине уик-энд в России обещает быть непростым. Наши механики и инженеры делают всё возможное, в этот уик-энд подготовка силовой установки к гонке стоила парням немалых усилий.