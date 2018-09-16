Кристиан Хорнер: Нам удалось переиграть Ferrari 

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер доволен результатами Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо в Сингапуре, но заметил, что команде стоило больших усилий подготовить силовую установку Renault к гонке…
Вопрос: Кристиан, сегодня Red Bull Racing снова заработала подиум в Сингапуре, продолжив свою славную серию на этой трассе!
Кристиан Хорнер: Думаю, нам будет приятно вспоминать сегодняшнюю гонку! Макс сработал фантастически. Себастьяну Феттелю поначалу удалось обогнать его на выходе из пятого поворота, но позднее за счет стратегии мы сумели опередить Ferrari. Мы заработали второе место и принимаем этот результат: пусть Макс оказался очень быстр, темп Льюиса Хэмилтона стабильно был на пару десятых выше.
Вопрос: Очевидно, вы довольны результатом.
Кристиан Хорнер: Абсолютно!
Вопрос: Этап в Сингапуре очень непростой. Были ли сомнения, что тактика сработает?
Кристиан Хорнер: Сегодня было сложно определиться со стратегией — в частности, в Ferrari рискнули раньше соперников провести первый пит-стоп. Нам удалось переиграть их, остановившись несколькими кругами позже. Механики сработали безупречно, но Максу не сразу удалось двинуться с места — к счастью, запаса времени хватило, и Ферстаппен вернулся на трассу буквально перед Себастьяном, успев занять внутренний радиус.
Вопрос: В этот уик-энд у вас получилось на равных бороться с Ferrari!
Кристиан Хорнер: Именно так. Макс демонстрировал отличную скорость с самого начала уик-энда и заслужил самую высокую оценку за свой пилотаж. Даниэль был быстр в гонке, но нам не удалось помочь ему отыграться за счет тактики. На последних кругах Риккардо был явно быстрее соперников, но не мог подобраться достаточно близко, чтобы провести обгон.
Вопрос: Сегодняшний результат добавляет уверенности на предстоящие этапы?
Кристиан Хорнер: В Мексике наша машина должна быть быстра, а вот в Сочи, скорее всего, придется стартовать с не самых высоких позиций. Думаю, среди оставшихся трасс будут и те, что вполне нам подойдут.
Вопрос: На машине Макса силовая установка весь уик-энд работала нестабильно. Ожидаете ли вы схожих проблем в оставшихся гонках?
Кристиан Хорнер: Да, проблемы есть, и хорошо, что сегодня обе машины смогли финишировать. Макс будет использовать эту же силовую установку в Японии, а в Сочи мы, скорее всего, задействуем предыдущую спецификацию — по этой причине уик-энд в России обещает быть непростым. Наши механики и инженеры делают всё возможное, в этот уик-энд подготовка силовой установки к гонке стоила парням немалых усилий.