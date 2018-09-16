Юрий Жданов: Бывшие полицейские займутся частной охраной

«Я планирую при ассоциации создать структуры, которые будут заниматься частной охранной, детективной деятельностью, будут защищать бизнес, в частности, от незаконных проверок. Например, один из моих друзей, который в госбанке 30 лет занимался возвратом долгов, очень профессиональный менеджер, сейчас в связи со сменой команды остался без работы, я его приглашаю к себе заместителем», — рассказал в интервью РИА Новости генерал Жданов

Он добавил, что по планам новые структуры будут созданы уже до конца текущего года. «Я сейчас даже не представляю себе всех направлений деятельности. Они будут появляться с развитием общества, бизнеса и проблем, возникающих перед нами», — сказал глава ассоциации.

В беседе с корреспондентом «РГ» Юрий Жданов уточнил, что все эти структуры — детективные и коллекторские агентства, а также ЧОПы, будут ни в коем случае не внутри полицейской ассоциации, а исключительно под ее эгидой. А нанимать на работу в них станут не только бывших полицейских, но и выходцев из других силовых структур. По планам эти структуры в итоге должны выйти на многомиллиардную прибыль.

Ранее в интервью "Российской газете" Юрий Жданов рассказал, что Международная полицейская ассоциация была создана в 1950 году по инициативе английских полицейских. Сейчас в нее входят 66 государств. Российская секция была создана в 1992 году сотрудниками милиции. Ассоциация представлена в 72 субъектах РФ.

Организация развивает международное полицейское сотрудничество как в России, так и за рубежом. Каждый год проводится всемирный полицейский конгресс, в рамках которого проходят встречи, конференции, совещания по профнаправлениям, это касается, например, вопросов обмена преступниками между странами.