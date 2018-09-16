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Рахимов: «Проблемы у „Спартака“ почти в каждой игре присутствуют»
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Рахимов: «Проблемы у „Спартака“ почти в каждой игре присутствуют» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча со "Спартаком" в эфире канала «Матч Премьер».
— За счет чего удалось добиться победы?
— Я думаю, что многое получилось у нас из того, что мы задумывали. И в плане организации игры было не очень плохо. К сожалению, у нас был отрезок игры, где мы провалились, и достаточно много брака было в нашей игре во втором тайме, в первой части игры второго тайма. Но затем вроде мы так вернулись в игру, забили гол и дальше достаточно надежно сыграли в обороне.
— Первые две замены у «Ахмата» были все-таки вынужденными или запланированным?
— Они были по одной части запланированы все-таки, но я не думал так рано поменять того же Беришу, хотя он был на желтой, поэтому пришлось сделать это чуть раньше. Хотелось освежить линию атаки, выпустив того же Митришева и того же Мбенга.
— Помимо забитого гола во втором тайме был еще один великолепный момент. Как вы нащупали эти зоны и проблемы в обороне «Спартака»?
— Они почти в каждой игре присутствуют. «Спартак» играет в такой футбол более атакующий, в каждой игре поднимаются игроки, и эти зоны постоянно присутствуют, их надо правильно использовать. Но к сожалению, мы не всегда их правильно использовали, особенно в первой части второго тайма, когда у нас не было этих открываний за спину, мы просили все мячи в ноги без движения. Отсюда все проблемы.
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