Рахимов: «Проблемы у „Спартака“ почти в каждой игре присутствуют»

— За счет чего удалось добиться победы?

— Я думаю, что многое получилось у нас из того, что мы задумывали. И в плане организации игры было не очень плохо. К сожалению, у нас был отрезок игры, где мы провалились, и достаточно много брака было в нашей игре во втором тайме, в первой части игры второго тайма. Но затем вроде мы так вернулись в игру, забили гол и дальше достаточно надежно сыграли в обороне.

— Первые две замены у «Ахмата» были все-таки вынужденными или запланированным?

— Они были по одной части запланированы все-таки, но я не думал так рано поменять того же Беришу, хотя он был на желтой, поэтому пришлось сделать это чуть раньше. Хотелось освежить линию атаки, выпустив того же Митришева и того же Мбенга.

— Помимо забитого гола во втором тайме был еще один великолепный момент. Как вы нащупали эти зоны и проблемы в обороне «Спартака»?

— Они почти в каждой игре присутствуют. «Спартак» играет в такой футбол более атакующий, в каждой игре поднимаются игроки, и эти зоны постоянно присутствуют, их надо правильно использовать. Но к сожалению, мы не всегда их правильно использовали, особенно в первой части второго тайма, когда у нас не было этих открываний за спину, мы просили все мячи в ноги без движения. Отсюда все проблемы.