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Испанская бикинистка удивила своей идеальной формой
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Испанская бикинистка удивила своей идеальной формой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Неоднократная чемпионка турниров по фитнес-бикини Иванна Эскандар из Испании удивила пользователей социальных сетей своей потрясающей формой.
Спортсменка опубликовала в своем инстаграме снимок, где она находится дома в очень сексуальном красном костюме и демонстрирует свою фигуру.
Эскандер является чемпионкой Bikini Olympia в Испании, а также победительницей чемпионатов Diamond Cup в Португалии и Италии и конкурсов IFBB Championships 2017.
Ранее свою шикарную форму продемонстрировала болельщикам австралийская серфингистка.
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