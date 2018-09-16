Испанская бикинистка удивила своей идеальной формой

Неоднократная чемпионка турниров по фитнес-бикини Иванна Эскандар из Испании удивила пользователей социальных сетей своей потрясающей формой.

Спортсменка опубликовала в своем инстаграме снимок, где она находится дома в очень сексуальном красном костюме и демонстрирует свою фигуру.

Эскандер является чемпионкой Bikini Olympia в Испании, а также победительницей чемпионатов Diamond Cup в Португалии и Италии и конкурсов IFBB Championships 2017.

Ранее свою шикарную форму продемонстрировала болельщикам австралийская серфингистка.