Прогноз на матч Урал — Ростов: команда Карпина может подняться на второе место

Черту под седьмым туром чемпионата России подведут «Урал» и «Ростов». Команды располагаются в разных частях турнирной таблицы Премьер-лиги, но букмекеры считают их шансы на успех примерно равными. "Евро-Футбол.ру" знакомит своих читателей с деталями противостояния на «Екатеринбург Арене».

"Урал" плохо вошёл в новый сезон. В шести стартовых турах команда Дмитрия Парфёнова отпраздновала лишь одну победу, оказавшись сильнее «Ахмата» (2:1). Даже находящемуся в ужасающей форме «Анжи» уральцы умудрились проиграть, да ещё и на своём поле. Имея четыре очка в активе (имела место быть ничья с «Динамо» — 1:1), «шмели» располагаются в нижней части турнирной таблицы. После сентябрьской международной паузы подопечные Парфёнова рассчитывают наладить игру и результаты.

Ростов

А вот «Ростов» на старте чемпионата демонстрирует очень даже хорошие результаты. В шести турах команда Валерия Карпина проиграла лишь «Крыльям Советов» (0:1) дома, имея при этом серьёзное игровое преимущество. Ростовчане с тринадцатью очками идут в группе лидеров и могут улучшить своё положение в таблице. После поражения "Спартака" от «Ахмата» «Ростов» может переместиться на чистое второе место в Премьер-лиге. Для этого команде Карпина нужно набрать три очка в Екатеринбурге.

Где смотреть матч

Игру на «Екатеринбург Арене», которая стартует в 17:30 по московскому времени, в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

"Урал" — «Ростов»: +3=5-10. Разница мячей: 14-24.

"Ростов" имеет внушительное преимущество в матчах против «Урала» — 10 побед против 3.

Интересные факты

— В 7 из 8 последних матчей между «Уралом» и «Ростовом» проходила ставка «Тотал меньше 2,5».

— «Урал» непременно пропускал в 11 последних домашних матчах Премьер-лиги.

— Обе гостевых матча этого чемпионата «Ростов» выиграл со счётом 1:0.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Урал" находится в нижней части турнирной таблицы, но это вовсе не означает, что «Ростов» ждёт приятная поездка в Екатеринбург. И всё же находящаяся в хорошей форме команда Валерия Карпина имеет больше шансов на успех. Ставим на победу гостей, страхуясь при этом с помощью форы. Наша ставка: «Ростов» с форой (0)" с коэффициентом 1.85.