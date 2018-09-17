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«Урал» и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
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«Урал» и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу 

ТАСС + ещё 11 58 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
ТАСС, 17 сентября. Екатеринбургский "Урал" сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Встречу, которая прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена», посетило 18 337 зрителей.
В составе хозяев забитым мячом отметился Вараздат Ароян (47-я минута), у гостей отличился Алексей Ионов (49). «Ростов» не проигрывает в чемпионате страны на протяжении четырех матчей (две победы, две ничьи).
В турнирной таблице «Урал» занимает 14-е место, набрав пять очков, «Ростов» вышел на второе место (14 очков), обойдя по дополнительным показателям московский "Спартак". Лидирует в чемпионате санкт-петербургский "Зенит", набравший 19 очков.
В следующем туре «Ростов» примет «Уфу», «Урал» в гостях сыграет с красноярским «Енисеем». Обе встречи пройдут 22 сентября.
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