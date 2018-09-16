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Каррера: «Не согласен, что это правильный результат, у „Ахмата“ было 2-3 момента»
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Каррера: «Не согласен, что это правильный результат, у „Ахмата“ было 2-3 момента» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».
— Справедлив ли результат сегодняшнего матча?
— Я не согласен, что это правильный результат. У соперника было 2-3 момента. Я думаю, что ничья была бы правильном результатом. Поле распорядилось так, он оказался лучше по мнению поля, такова судьба.
— В чем сегодня были основные проблемы «Спартака»? Во втором тайме было давление, были эмоции, но моментов было не так много.
— Трудно играть с командами, которые закрываются в обороне. Мы пытались и сделали все, что могли, но это футбол.
— «Спартак» опять забивает после стандарта. Великолепные пасы со штрафных и угловых, а вот с игры не идет.
— Да, нам сложно забивать с игры, но здесь заслуга соперника.
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