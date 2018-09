Ломаченко снимают, Макгрегору не спится, Мэйуэзер с моделями и деньгами — соцсети

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны полезной (и не очень) информацией. А vRINGe.com их тем временем внимательно отслеживает и традиционно предлагает вашему вниманию подборку самого интересного.

Съёмка очередного документального фильма о Ломаченко

@lomachenkovasiliy?

@lomachenkovasiliy?

14 Сен 2018 в 4:24 PDT Александр Беспутин взял свой первый титул

Сегодня победа с Божьей помощью с нами! Сегодня я взял свой первый титул USBA IBF! Дальше больше! Спасибо большое моей команде, семье и друзьям за поддержку и помощь в подготовке! Персональное спасибо моему лучшему менеджеру @klimasmanagement! И уже по традиции отдельная благодарность #TeamLoma @lomachenkovasiliy! @macboxer19 @cicilio_flores @golubvv @rivalboxinggear @russanber @roger_romo @danik.live @nikitin_baron_56_vladimir @evgenyi_besputin @fedotovw @bakhram95 @mitrofanow @shvets7754

14 Сен 2018 в 8:00 PDT Александр со своим менеджером Эгисом Климасом

USBA Title comes home there belongs. @besputin_official #usba #title #champion #fight #klimasmanagement

14 Сен 2018 в 7:01 PDT Хосе Рамирес наносит точный удар Антонио Ороско…

Congrats jose Ramirez on a BAD ASS FOY candidate, orosco was a boss too? #boxing #levels #salazar #canonusa #ramirezorozco #mexico

14 Сен 2018 в 10:16 PDT …и выходит победителем дуэли решением судей

What a great fight. Two warriors put on a show for fans all over the world. Awesome guys in victory and defeat @espn @trboxing #wearetoprank? #ramirezorozco #mikeyshotya?

14 Сен 2018 в 11:43 PDT Теренс Кроуфорд поздравил с победой Джамела Херринга

Congratulations to my brother @jamelherring way to go out there and get the job done.

14 Сен 2018 в 9:39 PDT Эррол Спенс, Жермелл Чарло и Деррик Джеймс поужинали…

Three the hard way @twincharlo @errolspencejr @deionsandersjr

14 Сен 2018 в 6:59 PDT …и сыграли в пул на отжимания

Another one bites the dust

14 Сен 2018 в 8:23 PDT Фёдор Чудинов поздравляет брата и себя с днём рождения

@chudinov3983 поздравляю нас С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Брат, желаю тебе получить от жизни максимум приятных сюрпризов. Быть лидером и достигать свои желания. Любить, развиваться, стремиться и добиваться, семейного благополучия. Хочу, чтобы ты всегда был счастлив! #братьяЧудиновы #боксобъединяет #патриоты

15 Сен 2018 в 3:26 PDT Golden Boy выдворили Абнера Мареса с церемонии взвешивания из-за того, что он покинул их 5 лет назад…

Bad experience today at the Media Center room, got kicked out by a Company that I have nothing Against just simple because they feel I disrespected them by leaving them 5 years ago and Signing with the Best #AlHaymon and for me been vocal about getting payed better and been Happy.. don’t know why they hold grudges like that you guys know me I keep it classy but this is not professional I came as a fan to the fight and for work as you guys know im working for Telemundo now covering the fight. It’s really personal towards me.. but it is what it is. ?‍♂️? #thankyouericgomez..Please repost everyone? this is not cool @supremeboxing @boxingfanatik @boxinghype @elieseckbach @boxingempire

14 Сен 2018 в 12:26 PDT …Зато Абнер взял интервью у Майки Гарсии

Con el champ @teammikeygarcia anoche entrevista para @telemundodeportes @titularesymas? #tehacefaltavermasbax #teammares

14 Сен 2018 в 9:34 PDT Ещё один тренировочный день позади у Ивана Баранчика

Another day and I'm getting closer and closer to the world title?@mundoboxing #mundoboxing #wbss #ibf #boxing #1 #ivanbaranchyk #thebeast #hardwork #muhhamadalitrophy

14 Сен 2018 в 6:45 PDT Тимоти Брэдли и Риджис Прогрейс на вечере бокса от ESPN

The Rougarou and Tim Bradley at the fights on @espn

14 Сен 2018 в 11:30 PDT Джош Уоррингтон и Карл Фрэмптон встретятся 22 декабря в Манчестере

Come on then, who you got?? #WarringtonFrampton

15 Сен 2018 в 3:20 PDT Александр Шлеменко — Анатолий Токов: 13 октября

Друзья, ну вот наконец мне дали бой и соперника, я конечно не мог даже представить, что @bellatormma сделают мне такой «подарок» в последнем бою по контракту. @newstreamsport @shlemenkostormschool @rodnyegoroda

Публикация от Александр Шлеменко Storm (@alexandershlemenko)

14 Сен 2018 в 2:03 PDT Конору Макгрегору не спится в ночи

Night night not not

14 Сен 2018 в 7:49 PDT Эдуард Трояновский в своём офисе

В офисе Троя team? — #vsenabox #vsenamatch #мирбокса #миц #рябинский #орел #троя #трояновский #россия #орел #москва #kanzler #спорткаждыйдень #бокс #wbss #питер

Публикация от Эдуард Трояновский? (@troya_team)

15 Сен 2018 в 4:26 PDT Эксперты бокса телеканала ESPN: Стефен Смит и Тедди Атлас

Just broke down the fight with @stephenasmith during the weigh in for #gggcanelo2 #bang #espn #boxing #ggg #canelo

Публикация от Teddy Atlas (@teddy_atlas)

Good Time Chillin With My Favorite Fighter Of All Time James Lights Out Toney!?

Публикация от?OMOTUNDE BEAST? TABITI? (@andrew_tabiti)

14 Сен 2018 в 6:37 PDT Продолжение уроков ММА от Дэна Хендерсона

▶ Проход в две ноги (1-3)⠀ _⠀ Уроки ММА от Дэна Хендерсона. Часть 3. ⠀ _⠀ Перевод и озвучка ЭРА ММА⠀ #урокимма

Публикация от ЭРА ММА (@eramma_ru)

15 Сен 2018 в 2:19 PDT Ти-Джей Диллэшоу: «Я часто проигрывал, когда впервые оказался в зале. Именно неудачи заставляли меня двигаться вперед»

"Я часто проигрывал, когда впервые оказался в зале. Именно неудачи заставляли меня двигаться вперед" © Ти Джей Диллашоу

Публикация от ЭРА ММА (@eramma_ru)

15 Сен 2018 в 12:36 PDT Шакур Стивенсон выступит в андеркарте у Теренса Кроуфорда 13 октября

Oct 13th I will be fighting in a 10 rounder as the Co main event on @espn under @tbudcrawford card — Looking for my best performance as a professional. #NewarkMade

Публикация от Shakur Stevenson (@shakurstevenson)

14 Сен 2018 в 2:31 PDT Гэри Расселл работает на лапах

A sneak peek..still grinding under the radar… Bloodline of Royalty …@ladylucylu

Публикация от Gary Russell Jr (@mrgaryrusselljr)

14 Сен 2018 в 6:16 PDT У Джошуа и Поветкина всё расписано

Fight week schedule..get down to the work out and weigh in, free entry see you there! #JoshuaPovetkin

Публикация от Eddie Hearn (@eddiehearn)

15 Сен 2018 в 2:54 PDT Эдди Херн сообщает, что Дэниел Джейкобс после боя с Деревянченко встретится с победителем поединка Головкин–Альварес

@danieljacobstko photo shoot in camp this week..6 week’s today he challenges for the IBF World title at @hulutheatermsg and then he unifies against the winner of #CaneloGGG2?

Публикация от Eddie Hearn (@eddiehearn)

15 Сен 2018 в 4:33 PDT Влад Хрюнов говорит, что Эдди Херн совершил большую ошибку

6 weeks to go til a stacked night of boxing @CopperBoxArena — @tcheeseman1995 v Byfield — @chamberlain_ v @thedukewatkins — @1jakeball v @_craigrichards_ plus @_john_ryder_ v Sirotkin — the Russians team are very confident @vladhrunov? @SkySportsBoxing @DAZN_USA

15 Сен 2018 в 5:03 PDT Флойд Мэйуэзер — икона стиля…

Foot up, not giving a fuck. #Tokyo #Japan

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

14 Сен 2018 в 8:54 PDT …позирует с моделями и деньгами

TMT Tokyo & Mayweather Holdings are taking over Ultra Today & Tomorrow in the VVIP. We got the TMT Tokyo Models with us. We pop bottles and we pop models. We do this WORLDWIDE. #TMTTokyo #MayweatherHoldings #UltraJapan

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

14 Сен 2018 в 3:29 PDT Джесси Варгас с Роем Джонсом

Hanging with the best @royjonesjrboxing

Публикация от Jessie Vargas (@jessievargas_)

14 Сен 2018 в 12:37 PDT Фредди Роуч встретил Теофимо Лопеса

Flashback Friday to yesterday in Las Vegas and running into @teofimolopez … great to see you as always! #TopRankBoxing #boxer on the rise #fightnight in #LasVegas #boxing #flashbackfriday @wildcardboxingclub @wildcardboxingstore @trboxing

Публикация от Freddie Roach (@freddieroach)

14 Сен 2018 в 4:54 PDT Тайрон Вудли записал песню с рэппером Wiz Khalifa

@twooodley has a song out with @wizkhalifa and it’s LIVE on Spotify and i tunes today. Congrats Tyron!

Публикация от Dana White (@danawhite)

14 Сен 2018 в 9:13 PDT Дэниел Джейкобс тренируется с Крисом Элджиери

Solid run with the boys this morning getting ready for upcoming fights. Stay tuned for more work and a lot of W’s in the future…#championlifestyle #trainingcamp #boxing @danieljacobstko @markiedeluca @abrahamnova22 — — — — — — — — #boxing #fight #boxinglife #nyboxing #newyorkboxing #Brooklyn #fightlife #training #gym #gymlife #gymflow #kickboxing #mma #champion #win #california #bayarea #sanfran #la Публикация от Chris Algieri (@chris_algieri)

14 Сен 2018 в 2:37 PDT Брюс Баффер посетил Красную площадь и встретился с личным фаном

Greetings «From Russia With Love»? I visited Red Square in Moscow today which was awesome to see & am now having dinner at a beautiful restuarant called «Dr. Zhivago» as I could not resist the name & it was highly recommended. Plus I saw a familiar face tattooed on this loyal #UFC fan here for which I am always both honored & blown away by his tattoo as we met a few years ago at the @WSOP in Vegas & I was stunned to see my mug & #ITSTIME done with amazing artwork on his arm? @UFC fans are the greatest fans in the world for so many reasons & always keep me motivated forever to be the best I can be when I walk into the Octagon to announce our great @UFC Warriors? #BUFFLIFE?

Публикация от Bruce Buffer (@brucebufferufc)

14 Сен 2018 в 8:59 PDT Хорхе Линарес в Вегасе

#TeamLinares #caneloggg2 #boxing #goldenboy

Публикация от? (@jorgelinares)

14 Сен 2018 в 2:47 PDT Александр Емельяненко поработал на мешке

Часовая работа на мешке! #Россия #Спорт #mma

14 Сен 2018 в 10:53 PDT Мигель Котто — лицо Hennessy

?Aquí con @hennessyus en @la_bonita_supermarkets #CaneloGGG2

14 Сен 2018 в 2:36 PDT Генри Сехудо в Москве

Extremely overwhelmed with all the fight fans that have showed nothing but love. Russia you are very dear to me. Much of my success comes from getting beat up by your top wrestlers. Thank you for all the gifts and appreciate to the messenger. #onelove #ufcrussia #moscow #fightfans

Публикация от Henry Cejudo (@henry_cejudo)

14 Сен 2018 в 12:03 PDT Стильный и вульгарный Конор Макгрегор

In honor of #NYFW, we take a look at @TheNotoriousMMA's most iconic styles. #UFC229

Публикация от ufc (@ufc)

14 Сен 2018 в 2:19 PDT Бывшие спарринг-партнёры

Throwback to when Canelo and GGG were sparring partners… #CaneloGGG2 pic.twitter.com/wwvWE64Vex

— Watch #CaneloGGG2 live on BT Sport Box Office? (@BTSportBoxing) 15 сентября 2018 г.

Теренс Кроуфорд встретил Риджиса Прогрейса

That’s ⁦@budcrawford402⁩ the best at 147; and ⁦@RPrograis⁩, one of the best 40’. Next to ⁦@RAMIREZBOXING⁩ & ⁦@ElCholoSaucedo⁩! #TR1st. ? pic.twitter.com/1DSehzTyrN

— Carl Moretti (@CarlMoretti) 15 сентября 2018 г.

