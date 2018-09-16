В Румынии напали на двух американских баскетболистов

Американские баскетболисты Дэррелл Боуи и Джозеф Макклэйн стали жертвами нападения в одном из ночных клубов Румынии, сообщает ESPN

По информации источника, Боуи вынужден был перенести хирургическое вмешательство и был доставлен в одну из клиник Бухареста. Его состояние врачи оценивают как непредсказуемое. Баскетболист получил несколько ранений в область брюшной полости, а больница, где он проходит курс лечения, отказалась предоставлять какую-либо информацию о его самочувствии.