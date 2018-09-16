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В Румынии напали на двух американских баскетболистов
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В Румынии напали на двух американских баскетболистов 

Газета.Ru + ещё 1 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Американские баскетболисты Дэррелл Боуи и Джозеф Макклэйн стали жертвами нападения в одном из ночных клубов Румынии, сообщает ESPN
По информации источника, Боуи вынужден был перенести хирургическое вмешательство и был доставлен в одну из клиник Бухареста. Его состояние врачи оценивают как непредсказуемое. Баскетболист получил несколько ранений в область брюшной полости, а больница, где он проходит курс лечения, отказалась предоставлять какую-либо информацию о его самочувствии.
Ранее сообщалось, что на российского футболиста Владимира Быстрова напали на улице Санкт-Петербурга.
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