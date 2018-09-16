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«Милан» не смог обыграть «Кальяри». Игуаин забил первый гол за «россонери»
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«Милан» не смог обыграть «Кальяри». Игуаин забил первый гол за «россонери» 

Спорт-Экспресс + ещё 2 48 минут назад
В матче 4-го тура чемпионата Италии «Милан» сыграл на выезде вничью с «Кальяри» — 1:1. Свой первый гол в составе «россонери» забил аргентинец Гонсало Игуаин, перешедший в «Милан» летом из «Ювентуса».
Чемпионат Италии
Серия А  4-й тур  "Кальяри" — «Милан» — 1:1 (1:0)
Голы: Жоау Педру, 4 (1:0). Игуаин, 55 (1:1).
"Кальяри": Краньо, Срна, Клаван, Романья, Падоин, Кастро (Дессена, 84), Жоау Педру (Сау, 64), Барелла, Брадарич, Фариас (Ионицэ, 52), Паволетти.
"Милан": Дж. Доннарумма, Музаккьо, Родригес (Лаксальт, 85), Романьоли, Калабрия, Билья, Бонавентура (Бакайоко, 66), Кессье, Игуаин, Сусо, Хакан Чалханоглу (Самуэль Кастильехо, 73).
Предупреждения: Срна, 72. Кессье, 90+1.
Судья: Абиссо.
16 сентября. Кальяри. Стадион Sardegna Arena.
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