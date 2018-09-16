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Лэнс Стролл: «Хаос вокруг сыграл мне на руку»
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Лэнс Стролл: «Хаос вокруг сыграл мне на руку» 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл остался доволен тем, как провел гонку «Гран-при Сингапура». Канадец стал 14-м.
— Мне нужно было следить за собой, поэтому не знал, что происходило вокруг, — цитирует официальный сайт «Уильямса» Стролла. — Вокруг было много хаоса, что сыграло мне на руку, я думаю. Очень доволен результатом, поскольку 14-е место — хорошая позиция для того темпа, который был у машины. Это было нелегко и морально, и физически. Хотя я готов хорошо. Старался сохранять предельную концентрацию, потому что тут каждый миллиметр играет роль. Пытался выжать все из машины. И доволен этим.
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