Прогноз на матч Саутгемптон — Брайтон: кто победит на юге Англии

Пятый тур английской Премьер-лиги закроют «Саутгемптон» и «Брайтон». Команды соседствуют во второй половине таблицы, имея по четыре набранных очка, и рассчитывают подняться на десятую строчку. Именно там окажется победитель поединка на «Сент-Мэрис», если он будет выявлен.

Саутгемптон

Перед международной паузой «Саутгемптон», наконец, одержал первую победу в сезоне. Команда Марка Хьюза на выезде обыграла «Кристал Пэлас» со счётом 2:0. Спустя две недели «святые» рассчитывают продлить победную серию и продолжить подъём по турнирной лестнице.

Брайтон

"Брайтон" пока тоже одержал лишь одну победу, но зато какую! Во втором тура команда Криса Хьютона обыграла "Манчестер Юнайтед" . Ничейный матч с «Фулхэмом» перед перерывом тоже стал для «чаек» успешным. Они уступали со счётом 0:2 в родных стенах, однако в итоге вырвали ничью.

Где смотреть матч

Игру на стадионе «Сент-Мэрис», которая стартует в 22:00 по московскому времени, в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Статистика личных встреч

"Саутгемптон" — «Брайтон»: +0=2-0. Разница мячей: 2-2.

В прошлом сезоне «Саутгемптон» и «Брайтон» впервые встретились в Премьер-лиге. Оба матча завершились с одинаковым счётом 1:1.

Интересные факты

Гленн Мюррей забил оба гола «Брайтона» в ворота «Саутгемптона» в прошлом чемпионате.

— «Саутгемптон» не побеждал в 10 последних матчах АПЛ, сыгранных в понедельник (3 ничьи, 7 поражений).

— Чарли Остин забил «Брайтону» 7 голов во всех турнирах — больше, чем любой другой команде.

— «Брайтон» не побеждал в гостевом матче АПЛ с ноября прошлого года (4 ничьих, 11 поражений). В этих пятнадцати играх «чайки» забили всего 5 голов.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

В этом сезоне «Саутгемптон» уже обыгрывал «Брайтон» в Кубке лиги. Хорошие шансы одолеть «чаек» «святые» имеют и в понедельник, ведь команда Криса Хьютона зачастую не лучшим образом себя чувствует вдали от родного стадиона. Наша ставка: «Победа „Саутгемптона“ с коэффициентом 2.1.