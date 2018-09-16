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Прогноз на матч Саутгемптон — Брайтон: кто победит на юге Англии
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Прогноз на матч Саутгемптон — Брайтон: кто победит на юге Англии 

Евро-футбол.Ру 54 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Пятый тур английской Премьер-лиги закроют «Саутгемптон» и «Брайтон». Команды соседствуют во второй половине таблицы, имея по четыре набранных очка, и рассчитывают подняться на десятую строчку. Именно там окажется победитель поединка на «Сент-Мэрис», если он будет выявлен.
Саутгемптон
Перед международной паузой «Саутгемптон», наконец, одержал первую победу в сезоне. Команда Марка Хьюза на выезде обыграла «Кристал Пэлас» со счётом 2:0. Спустя две недели «святые» рассчитывают продлить победную серию и продолжить подъём по турнирной лестнице.
Брайтон
"Брайтон" пока тоже одержал лишь одну победу, но зато какую! Во втором тура команда Криса Хьютона обыграла "Манчестер Юнайтед". Ничейный матч с «Фулхэмом» перед перерывом тоже стал для «чаек» успешным. Они уступали со счётом 0:2 в родных стенах, однако в итоге вырвали ничью.
Где смотреть матч
Игру на стадионе «Сент-Мэрис», которая стартует в 22:00 по московскому времени, в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.
Статистика личных встреч
"Саутгемптон" — «Брайтон»: +0=2-0. Разница мячей: 2-2.
В прошлом сезоне «Саутгемптон» и «Брайтон» впервые встретились в Премьер-лиге. Оба матча завершились с одинаковым счётом 1:1.
Интересные факты
Гленн Мюррей забил оба гола «Брайтона» в ворота «Саутгемптона» в прошлом чемпионате.
— «Саутгемптон» не побеждал в 10 последних матчах АПЛ, сыгранных в понедельник (3 ничьи, 7 поражений).
— Чарли Остин забил «Брайтону» 7 голов во всех турнирах — больше, чем любой другой команде.
— «Брайтон» не побеждал в гостевом матче АПЛ с ноября прошлого года (4 ничьих, 11 поражений). В этих пятнадцати играх «чайки» забили всего 5 голов.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
В этом сезоне «Саутгемптон» уже обыгрывал «Брайтон» в Кубке лиги. Хорошие шансы одолеть «чаек» «святые» имеют и в понедельник, ведь команда Криса Хьютона зачастую не лучшим образом себя чувствует вдали от родного стадиона. Наша ставка: «Победа „Саутгемптона“ с коэффициентом 2.1.
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