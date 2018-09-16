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Гол Руни помог «Ди-Си Юнайтед» сыграть вничью с «Нью-Йорк Ред Буллз»
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Гол Руни помог «Ди-Си Юнайтед» сыграть вничью с «Нью-Йорк Ред Буллз» 

Чемпионат.com + ещё 1 42 минуты назад
В очередном матче регулярного сезона MLS «Ди-Си Юнайтед» принимал на своём поле «Нью-Йорк Ред Буллз». Встреча проходила на стадионе «Ауди Филд» и завершилась со счётом 3:3.
Хозяева в ходе матча трижды выходили вперёд в счёте, но гостям всякий раз удавалось отыгрываться. За «Ди-Си Юнайтед» отличились бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйн Руни, Пол Арриола и Лусиано Акоста. В составе «Ред Буллз» три гола на свой счёт записал английский форвард Брэдли Райт-Филлипс.
«Нью-Йорк Ред Буллз» (56 очков) после 29 проведённых матчей располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции MLS. «Ди-Си Юнайтед» (35) — на седьмой строчке в таблице конференции.
Посмотреть гол Уэйна Руни можно в «твиттере» MLS.
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