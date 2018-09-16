Гол Руни помог «Ди-Си Юнайтед» сыграть вничью с «Нью-Йорк Ред Буллз»

В очередном матче регулярного сезона MLS «Ди-Си Юнайтед» принимал на своём поле «Нью-Йорк Ред Буллз». Встреча проходила на стадионе «Ауди Филд» и завершилась со счётом 3:3.

«Нью-Йорк Ред Буллз» (56 очков) после 29 проведённых матчей располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции MLS. «Ди-Си Юнайтед» (35) — на седьмой строчке в таблице конференции.

Посмотреть гол Уэйна Руни можно в «твиттере» MLS.