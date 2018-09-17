Новый тренер «Вашингтона» рассказал, как будет использовать Кузнецова 

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден порассуждал о возможном использовании форварда Евгения Кузнецова. «Кэпиталз» в сезоне-2017/18 впервые в своей истории завоевали Кубок Стэнли. Лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ стал Евгений Кузнецов. Ранее в интервью Кузнецов заявил, что хотел бы играть в меньшинстве, мотивируя это тем, что по пять минут приходится сидеть на скамейке.
«Возникла такая ситуация, при которой мы собираемся попробовать любой вариант. «Вашингтон» должен прибавить при игре в меньшинстве и быть более агрессивным. Для этого необходимо иметь в составе парней, обладающих прекрасной техникой катания и умеющих принимать правильные решения на высоком уровне. Кузнецов — один из вариантов, которые есть в распоряжении «Вашингтона», и пока он справляется со своей задачей», — цитирует Рирдена Washington Post.
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