Ещё
Новый тренер «Вашингтона» рассказал, как будет использовать Кузнецова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый тренер «Вашингтона» рассказал, как будет использовать Кузнецова 

SPORT24.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден порассуждал о возможном использовании форварда Евгения Кузнецова. «Кэпиталз» в сезоне-2017/18 впервые в своей истории завоевали Кубок Стэнли. Лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ стал Евгений Кузнецов. Ранее в интервью Кузнецов заявил, что хотел бы играть в меньшинстве, мотивируя это тем, что по пять минут приходится сидеть на скамейке.
«Возникла такая ситуация, при которой мы собираемся попробовать любой вариант. «Вашингтон» должен прибавить при игре в меньшинстве и быть более агрессивным. Для этого необходимо иметь в составе парней, обладающих прекрасной техникой катания и умеющих принимать правильные решения на высоком уровне. Кузнецов — один из вариантов, которые есть в распоряжении «Вашингтона», и пока он справляется со своей задачей», — цитирует Рирдена Washington Post.
Генменеджер «Вашингтона» видит в Кузнецове потенциал элитного двустороннего форварда
Фанат «Вашингтона» спустил штаны и показал Овечкину тату с кубком Стэнли. Ови в восторге
SPORT24.ru: последние новости
Матюнин рассудит «Локомотив» и «Динамо», а также другие назначения на матчи 7-го тура РПЛ Колобков: «Смена гражданства Забелинской не связана с версией, которой она ее объяснила» Эль-Кабир: «Урал» пока не дает результат, которого от нас ждут, но я не переживаю»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова ответила Медведевой68
«Звезду» российского футбола избили на улице11
«Спартак» шокировал исходом матча с «Ахматом»5
В России вступились за проигравшего Головкина8
Россиянок оставили без медалей26
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение