Льюис Хэмилтон: Я настраиваюсь на победу в каждой гонке

Льюис Хэмилтон одержал уверенную победу в Сингапуре и надеется продолжать в том же духе в оставшихся гонках…

Вопрос: Как вы оцениваете достигнутый командой прогресс, вы показываете прекрасные результаты в нескольких гонках подряд?

Льюис Хэмилтон: Если честно, то к Сингапуру мы не готовили никаких технических новинок. Машина была доработана к Гран При Италии… Конечно, мы стараемся понять поведение машины и выяснить, в чем можно прибавить. Мы кое-что изменили в настройках подвески, чтобы она лучше работала в гонках. Но я считаю, что мы добиваемся большего, чем способны. И это потрясающее чувство!

Я только что вернулся с командного брифинга — вы бы видели, какая энергетика сейчас у всех. Это меня вдохновляет! Я работаю в Mercedes уже шесть лет, и могло быть что-нибудь вроде: «Поскорей бы с этим расправиться!» или «Мы уже выиграли столько гонок — сколько можно?!» Но всё не так. Я спросил, есть ли у команды вопросы ко мне — я всегда это делаю после брифинга — и мне задали глубокие вопросы. Таким образом, наши отношения и общение сейчас лучше, чем когда-либо в этом году.

Вопрос: Вы выиграли четыре из пяти последних гонок: сможете ли выступать в том же духе до конца сезона?

Льюис Хэмилтон: Надеюсь на это. Должен признать, что сейчас я очень устал… Гонка получилась интересной, ведь в начале мы не атаковали — все ехали консервативно, чтобы сэкономить ресурс резины, ведь в пятницу шины выдерживали не более 8-9 кругов. Если вы заметили, мой темп вырос только под конец первого отрезка. Я мог проехать еще два или три круга, но у меня было хорошее преимущество над Себастьяном.

Ferrari поставили UltraSoft, а это в итоге оказалось ошибкой. Мы знали, что им будет непросто проехать на них оставшуюся дистанцию. Кроме того, я создал достаточный отрыв от него, поэтому в тот момент он не мог опередить меня за счет стратегии. Возможно, в Ferrari не предполагали, что в конце отрезка я поеду в таком темпе. Я считаю, что мы отлично поработали со стратегией.

Смогу ли я продолжать выступать в том же духе? Думаю, да, ведь обычно мы становимся сильнее в каждой гонке, лучше понимаем машину, используем всё, что у нас есть. Сейчас мы гораздо больше уверены в своей работе, чем шесть гонок назад. Тогда у нас были сомнения, и мы старались найти то, что сделает машину лучше. Но теперь мы во всём разобрались. Мы знаем, какие позиции занимаем и что должны сделать, чтобы машина стала конкурентоспособнее.

Кроме того, на брифингах мы много говорим о машине для следующего сезона. Я знаю, что надо сделать лучше в следующем году, и я прошу парней, чтобы они уже сейчас разрабатывали то, что мне потребуется в будущем. Я хочу, чтобы они подготовили это заранее — уже к Абу-Даби. Подготовка того или иного компонента требует много работы, но я хочу получить его в гоночный уик-энд, а не на тестах, потому что хочу его опробовать в гонке. На февральских тестах было бы слишком поздно. Я продолжаю оказывать прессинг на команду. Но если говорить о моих выступлениях, во второй половине сезона, как правило, я становлюсь сильным соперником.

Завтра у меня с Puma кое-какая работа в Таиланде, затем несколько свободных дней. Я буду отдыхать на пляже и, возможно, займусь йогой. В следующий вторник я начну интенсивно тренироваться. Но я не теряю концентрацию. Нам не нужно менять подход — надо больше работать, и мы вместе это делаем.

Вопрос: В Италии вы опередили обоих гонщиков Ferrari — это одна из ваших лучших гонок. Вчера вы проехали свой лучший круг в квалификации и в итоге стартовали с поула. Можно ли сказать, что сейчас вы в лучшей форме, чем когда-либо?

Льюис Хэмилтон: Конечно, я в отличной форме. В начале года было то же самое, но у нас возникали проблемы, мы не вполне понимали поведение машины и то, как работать с шинами, как настраивать баланс. У нас была пара неудачных гонок, но, к счастью, мы поняли, что делать. Всегда есть, в чём прибавить.

Мои знания, мой настрой и гармония в моей жизни — всё это отлично работает. В Сингапуре у меня не было сомнений в успехе. В начале уик-энда мне задавали разные вопросы — в сущности, они были сформулированы очень деликатно, а не агрессивно. Но я рад, что все видели, как я выступил в этот уик-энд.

Кроме того, я сказал Тото… Он мне очень помог, позволив сотрудничать с Tommy Hilfiger. Этот опыт изменил мою жизнь — сделать их партнерами команды, получить возможность реализовать свой творческий потенциал — это потрясающе. Это такая удача! Я сказал Тото: «Ни на секунду не сомневайся в моем желании выиграть этот титул! Это мой приоритет». Вы видели это по моему вчерашнему и сегодняшнему выступлению. В этом плане ничего не изменится. Меня спрашивали, надо ли мне менять подход. По-моему, у нас с командой всё отлично. Мы опережаем соперников, чья машина немного лучше. Надо продолжать в том же духе.

Вопрос: В прошлом году вы завоевали титул с преимуществом в 46 очков. Сейчас вы опережаете Феттеля на 40 очков. Учитывая настрой, про который вы говорите, сможет ли Ferrari оказать вам сопротивление?

Льюис Хэмилтон: Предстоит разыграть ещё много очков. Любому спортсмену или команде надо оставаться позитивным, надеяться и верить в успех — это два момента, которые должны быть всегда, даже когда становится сложно. Именно в этом суть спорта и соперничества.

Этот уик-энд получился сложным для Ferrari, но я уверен, что они с этим справятся и вернутся в борьбу ещё сильнее. Я знаю это, ведь у нас тоже были трудные времена. Но будьте уверены, наша команда сохранит ту же концентрацию. Нельзя сказать, что мы самонадеянны — мы прилежно работаем каждый уик-энд и хотим продолжать в том же духе. Мы не возражаем против борьбы — мы хотели её получить. Но если в Ferrari этого не хотят, то мы тоже.

Вопрос: Вам должно быть приятно видеть ошибки Ferrari, ведь вы можете этим воспользоваться…

Льюис Хэмилтон: Я иначе смотрю на это — это не то, чего нам хотелось бы. Нет такого, чтобы мы радовались, когда Феттель недавно врезался в ограждения, повредил машину или потерял время работы на трассе. Я горжусь тем, что сам не оказываюсь в подобных ситуациях. Я знаю, что на меня рассчитывают много людей в команде — точно так же, как на Себастьяна и Кими полагается вся команда. Мы, гонщики, испытываем огромный прессинг. Малейшая ошибка имеет очень серьезные последствия.

Честно говоря, наша команда не тратит время на то, чтобы следить за работой Ferrari или пытаться понять, что они чувствуют, испытывают ли прессинг, довольны ли они или нет. Мы сосредоточены только борьбе с ними. Всё что мы можем сделать — стать лучшими в тот или иной уик-энд. Надеюсь, так и будет. Если мы им уступаем, то продолжаем работать.

Вопрос: Вы ведете подсчет очков?

Льюис Хэмилтон: Нет.

Вопрос: Если вы продолжите выступать в том же духе, то вам будет достаточно подняться на подиум в Мексике, чтобы завоевать титул. В какой момент вы начнете подсчитывать очки?

Льюис Хэмилтон: У меня нет необходимости анализировать следующие гонки и просчитывать отрыв. Я настраиваюсь на победу в каждой гонке, так что всё просто. Я сосредоточен на этом. Я приезжаю на трассу с желанием выиграть.

Мы знаем, что в некоторые уик-энды мы без труда окажемся сильнее соперников. Кроме того, нас ждут уик-энды вроде этого, когда мы заранее знали, что уступим соперникам, но всё равно верили в победу. Лично я хочу выиграть все гонки — такова моя цель. Я надеюсь, что продолжу стабильно выступать и не обращаю внимания на количество очков. Конечно, я не предполагал, что сейчас у меня будет преимущество в 40 очков. Это здорово, но это не значит, что на этом всё закончится. Я собираюсь так же работать до того дня, когда у соперников не останется математических шансов завоевать титул.

Вопрос: Не опасаетесь ли вы сходов или механических неполадок?

Льюис Хэмилтон: Я не думаю об этом. Я полностью доверяю команде и верю в неё. Кроме того, я уже много лет выступаю в гонках и знаю, что может произойти всё что угодно. В этом году у нас довольно высокие показатели надежности, хотя она и не была идеальной. Мы разобрались с прежними проблемами, и меня воодушевляет, как команда реагирует на подобные трудности. Они нас многому научили. Но опять же, к концу сезона лучше понимаешь машину, разбираешься во многих потенциальных проблемах. Кто знает, что произойдет в шести следующих гонках? В конце сезона я собираюсь выкладываться по полной. Таков наш подход.