Президент РФБ отметил поднявшийся уровень средних команд по баскетболу

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал победу сборной России над Болгарией (77:73) в рамках второго раунда отборочного турнира к чемпионату мира — 2019, передает газета «Известия»

"Ожидал, что будет такая нервная игра. Сейчас очень серьезно подтянулся уровень средних команд. Если раньше мы не замечали сопротивление таких сборных, то сейчас и чехи, и болгары, и финны собрали крепкие команды, которые играют в дисциплинированный баскетбол, не дают убежать в отрыв.

Ранее баскетболист Антонов заявил, что в Европе нет слабых команд.