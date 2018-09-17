Президент РФБ отметил поднявшийся уровень средних команд по баскетболу 

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал победу сборной России над Болгарией (77:73) в рамках второго раунда отборочного турнира к чемпионату мира — 2019, передает газета «Известия».
"Ожидал, что будет такая нервная игра. Сейчас очень серьезно подтянулся уровень средних команд. Если раньше мы не замечали сопротивление таких сборных, то сейчас и чехи, и болгары, и финны собрали крепкие команды, которые играют в дисциплинированный баскетбол, не дают убежать в отрыв.
Тем более мы испытывали кадровые проблемы. В составе не было Тимофея Мозгова, Андрея Воронцевича, Андрея Зубкова. К тому же и Артем Клименко получил небольшое повреждение. Так что Сергей Базаревич был настолько ограничен в выборе игроков в передней линии, что даже Сергей Карасев кое-то время действовал на позиции четвертого номера", — заявил Кириленко.
Ранее баскетболист Антонов заявил, что в Европе нет слабых команд.