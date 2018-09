Нина Добрев встречается с коллегой по сериалу «Дневники Вампира»

Ни для кого не секрет, что во время съёмочного процесса актёры нередко находят на площадке новых друзей и хороших приятелей. Самое главное, что многим удаётся сохранить тёплые дружеские отношения даже после окончания проекта. Хорошим примером служит дружба актрисы Нины Добрев (Nina Dobrev) и актёра Пола Уэсли (Paul Wesley), которые наиболее известны по сериалу «Дневники Вампира». View this post on Instagram Me and Dobreva— London circa 2010

A post shared by Paul Wesley (@paulvedere) on Mar 10, 2017 at 3:21pm PST Дело в том, что не так давно Пол решил сделать сюрприз своей бывшей коллеге, навестив её на съёмочной площадке ситкома «Fam», в котором сейчас и снимается Нина.

«Что ты здесь делаешь?» — закричала Добрев и побежала обнимать Уэсли, прервав съёмку. View this post on Instagram A post shared by Nina Dobrev (@nina) on Sep 15, 2018 at 10:49am PDT Самое интересное, что между молодыми людьми никогда не было романтических отношений, но, видимо, им это не мешает с теплотой относиться друг к другу.