«Марсель» разгромил «Генгам» и поднялся на второе место в лиге 1

В матче 5-го тура чемпионата Франции «Марсель» обыграл «Генгам» со счетом 4:0. Эта победа позволила «Марселю» подняться на второе место в лиге 1, а «Генгам» остается последним с нулем очков.

Чемпионат Франции

Лига 1 5-й тур "Марсель" — «Генгам» — 4:0 (0:0)

Голы: Товен, 57 (1:0). Пайет, 73 (2:0). Товен, 80 (3:0). Митроглу, 83 (4:0).

"Марсель": Пеле, Рами, Сакаи, Амави, Луиз Густаву, Стротман, Товен (Жермен, 88), Сансон, Пайет (Радоньич, 84), Митроглу, Окампос (Лопес, 46).

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербрат, Икоко, Эбоа Эбоа, Дидо (Коко, 67), Бенезе (Блас, 81), Фири, Фофана, Ру, Тюрам.

Предупреждения: Окампос, 32. Эбоа Эбоа, 54.

Судья: Делерю.

16 сентября. Марсель. Стадион «Велодром».