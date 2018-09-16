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«Марсель» разгромил «Генгам» и поднялся на второе место в лиге 1
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«Марсель» разгромил «Генгам» и поднялся на второе место в лиге 1 

Спорт-Экспресс + ещё 2 6 часов назад
В матче 5-го тура чемпионата Франции «Марсель» обыграл «Генгам» со счетом 4:0. Эта победа позволила «Марселю» подняться на второе место в лиге 1, а «Генгам» остается последним с нулем очков.
Чемпионат Франции
Лига 1  5-й тур  "Марсель" — «Генгам» — 4:0 (0:0)
Голы: Товен, 57 (1:0). Пайет, 73 (2:0). Товен, 80 (3:0). Митроглу, 83 (4:0).
"Марсель": Пеле, Рами, Сакаи, Амави, Луиз Густаву, Стротман, Товен (Жермен, 88), Сансон, Пайет (Радоньич, 84), Митроглу, Окампос (Лопес, 46).
"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербрат, Икоко, Эбоа Эбоа, Дидо (Коко, 67), Бенезе (Блас, 81), Фири, Фофана, Ру, Тюрам.
Предупреждения: Окампос, 32. Эбоа Эбоа, 54.
Судья: Делерю.
16 сентября. Марсель. Стадион «Велодром».
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