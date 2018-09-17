Давид Луиз: Трудно выиграть и один матч в АПЛ, что уж говорить о пяти подряд. Это здорово!

Это здорово!

Это была хорошая игра, и команда действовала очень зрело. Когда мы пропустили в первом тайме, мы продолжили навязывать свой футбол, действовали в своем стиле, не изменяли своей философии, и терпеливо ждали момента, чтобы забить.

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Такие команды, как «Кардифф», играют в силовой оборонительный футбол, делают длинные передачи, борются на штрафных. Таким и один гол забить сложно, а мы забили четыре. Мы старались держать мяч, быстро отдавать передачи, создавать пространство и забивать голы, — приводит слова Луиза официальный сайт «Челси».

После этой игры «Челси» набрал 15 очков и вышел в лидеры АПЛ, опережая идущий вторым «Ливерпуль» по разнице мячей. В следующем туре «Челси» на выезде встретится с «Вест Хэмом».