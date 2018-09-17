Ещё
Давид Луиз: Трудно выиграть и один матч в АПЛ, что уж говорить о пяти подряд. Это здорово!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Давид Луиз: Трудно выиграть и один матч в АПЛ, что уж говорить о пяти подряд. Это здорово! 

Советский спорт 6 часов назад
Это здорово!
Это была хорошая игра, и команда действовала очень зрело. Когда мы пропустили в первом тайме, мы продолжили навязывать свой футбол, действовали в своем стиле, не изменяли своей философии, и терпеливо ждали момента, чтобы забить.
Эден Азар: Хет-трик в матче с «Кардифф Сити» — результат уверенности
Такие команды, как «Кардифф», играют в силовой оборонительный футбол, делают длинные передачи, борются на штрафных. Таким и один гол забить сложно, а мы забили четыре. Мы старались держать мяч, быстро отдавать передачи, создавать пространство и забивать голы, — приводит слова Луиза официальный сайт «Челси».
После этой игры «Челси» набрал 15 очков и вышел в лидеры АПЛ, опережая идущий вторым «Ливерпуль» по разнице мячей. В следующем туре «Челси» на выезде встретится с «Вест Хэмом».
Советский спорт: последние новости
Матюнин рассудит «Локомотив» и «Динамо» в матче 7-го тура РПЛ Массимо Каррера: Не забиваем со стандартов? В этом заслуга соперников «Оренбург» - «Зенит». Шатов выйдет в стартовом составе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова ответила Медведевой68
«Звезду» российского футбола избили на улице11
«Спартак» шокировал исходом матча с «Ахматом»5
В России вступились за проигравшего Головкина8
Россиянок оставили без медалей26
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение