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«Марсель» разгромил «Генгам» и поднялся на вторую строчку в Лиге 1
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«Марсель» разгромил «Генгам» и поднялся на вторую строчку в Лиге 1 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
«Марсель» одержал крупную победу над «Генгамом» в матче 5-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал полузащитник Флорьян Товен, отличившийся на 57-й минуте. В середине второго тайма хавбек Димитри Пайет удвоил преимущество «Марселя». На 80-й минуте Товен оформил дубль, а в концовке игры гол на свой счёт записал нападающий Константинос Митроглу.
«Марсель», набрав 10 очков, занимает второе место в турнирной таблице первенства Франции, «Генгам» (0) — последнее.
В следующем туре Лиги 1 «Марсель» на выезде сыграет с «Лионом», «Генгам» дома встретится с «Бордо». Оба матча будут сыграны 23 сентября.
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