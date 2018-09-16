«Марсель» разгромил «Генгам» и поднялся на вторую строчку в Лиге 1

«Марсель» одержал крупную победу над «Генгамом» в матче 5-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник Флорьян Товен, отличившийся на 57-й минуте. В середине второго тайма хавбек Димитри Пайет удвоил преимущество «Марселя». На 80-й минуте Товен оформил дубль, а в концовке игры гол на свой счёт записал нападающий Константинос Митроглу

«Марсель», набрав 10 очков, занимает второе место в турнирной таблице первенства Франции, «Генгам» (0) — последнее.

В следующем туре Лиги 1 «Марсель» на выезде сыграет с «Лионом», «Генгам» дома встретится с «Бордо». Оба матча будут сыграны 23 сентября.