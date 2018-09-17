«Ахмат» обыграл «Спартак» в первом матче после возвращения Рахимова 

«Спартак» потерпел первое поражение в чемпионате России. В седьмом туре РПЛ «красно-белые» дома проиграли «Ахмату» со счетом 1:2. Грозненский клуб открыл счет на 20-й минуте поединка. Пенальти реализовал Данташ Родолфо. На 56-й минуте Георгий Джикия сравнял счет. За четыре минуты до конца основного времени матча Антон Швец вырвал победу для «Ахмата». «Спартак» допустил первое поражение в РПЛ. Столичный клуб набрал 14 баллов и остался на втором месте турнирной таблицы. «Ахмат», в свою очередь, одержал победу в первом матче под руководством Рашида Рахимова. Грозненцы набрали 10 очков и поднялись на 7-е место турнирного зачета. В следующем туре «Спартак» в дерби сыграет с ЦСКА, а «Ахмат» проведет матч с «Оренбургом». Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение от «Ахмата» следующим образом: «Да, нам сложно забивать, но в основном это заслуга оппонента. Мы знали, что будет тяжело. В первом тайме мы вышли на поле без злости. Думаю, это имело большое значение. Нет яркой игры? Такое было и в чемпионском сезоне. Я не думаю, что это связано с новой системой нашей игры. Такие проблемы могут возникнуть у любой команды. Нам нужно забивать и не упускать возможности», — сказал Каррера.