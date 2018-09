GeT_RiGhT: «Я никогда не сдамся. Никогда»

Кристофер GeT_RiGhT Алесунд поделился разочарованием от вылета Ninjas in Pyjamas из FACEIT Major — London 2018. Он объяснил, что не уверен, радоваться ли достойному выступлению в основном этапе, и пообещал не опускать руки.

Right now the feelings is so all over the place… I’m split into feeling angry/sad but also someway abit glad since we have gone a sooooo long way to even make it here… But knowing and feeling we at least can go out with heads up top is kinda okay now.. don’t know…— Christopher Alesund (@GeT_RiGhTcs) September 16, 2018

Эмоции переполняют меня… Я разрываюсь между злостью и грустью, но при этом немного рад, что мы прошли такой огромный путь… Знать и чувствовать, что мы хотя бы можем уехать с высоко поднятой головой, — наверное, это нормально… Не знаю…

Maybe I’ll be looking back at this in a couple of hours/days with feeling“all right” but now I’m just so feeling disappointed.. — Christopher Alesund (@GeT_RiGhTcs) September 16, 2018

Возможно, через пару часов или дней я вновь взгляну на ситуацию и буду чувствовать себя в порядке, но сейчас я так разочарован…

I’m never ever gonna give up, Never. — Christopher Alesund (@GeT_RiGhTcs) September 16, 2018

Я никогда не сдамся. Никогда

Турнир в Лондоне был первым мейджором Ninjas in Pyjamas с ESL One Cologne 2016. Команда победила на майноре для Европы, завершила предварительную стадию FACEIT Major 2018 со статистикой 3:0 и проиграла MIBR последнюю путёвку в плей-офф. Все оппоненты NiP в основном этапе, кроме Vega Squadron, вошли в топ-6 рейтинга HLTV.org от 10 сентября.