Гаттузо: «Милану» смешно говорить о борьбе за второе-третье места»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо дал комментарий после ничьей с «Кальяри» со счетом 1:1.

«То, как мы отыграли первые 20 минут, было позором. Если в таком матче ты будешь проигрывать 0:2, то не отыграешься. Мы боролись во втором тайме, но этого недостаточно. «Кальяри» заслужил два гола в первом тайме, и тогда матч пошел бы совсем по-другому.

Нацеливаться на первые места для нас смешно. У нас впереди долгий путь. В этом матче нам повезло набрать одно очко. А если мы не выигрываем такие матчи, то смешно говорить о борьбе за второе или третье места», — цитирует Гаттузо Football Italia.