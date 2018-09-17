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Гаттузо: «Милану» смешно говорить о борьбе за второе-третье места»
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Гаттузо: «Милану» смешно говорить о борьбе за второе-третье места» 

SPORT24.ru + ещё 1 6 часов назад
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо дал комментарий после ничьей с «Кальяри» со счетом 1:1.
«То, как мы отыграли первые 20 минут, было позором. Если в таком матче ты будешь проигрывать 0:2, то не отыграешься. Мы боролись во втором тайме, но этого недостаточно. «Кальяри» заслужил два гола в первом тайме, и тогда матч пошел бы совсем по-другому.
Нацеливаться на первые места для нас смешно. У нас впереди долгий путь. В этом матче нам повезло набрать одно очко. А если мы не выигрываем такие матчи, то смешно говорить о борьбе за второе или третье места», — цитирует Гаттузо Football Italia.
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