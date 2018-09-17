Олег Иванов: «Пытались ловить „Спартак“ на контратаках, я думаю, что получилось удачно»

Один из лидеров «Ахмата» Олег Иванов поделился впечатлениями от матча со "Спартаком" (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

— Наверное, для многих эта победа «Ахмата» стала неожиданной. Вы же, наверное, понимали, что эта игра со «Спартаком» может получиться для вас настолько удачной?

— Мне кажется, любой профессиональный спортсмен в любом виде деятельности рассчитывает на что-то. Вот так же и мы сегодня выбрали правильную тактику. У нас до этого было несколько неудачных игр. Пытались ловить на контратаках. Я думаю, что получилось удачно. У «Спартака» было пару моментов, когда там Зе Луиш пробивал, но в основном ничего не дали создать такого.

— Вы сегодня действовали фактически на позиции второго нападающего. Как вам эта позиция, понравилось?

— Просто эта такая тактическая схема. Было задание выдвигаться и пытаться перекрывать Фернандо, потому что он ведет всю игру у «Спартака». Провели разбор соперника, было задание, чтобы не было диагоналей, проникающих передач, поэтому играл такой состав.

— Что еще изменил Рашид Рахимов , и насколько много он успел изменить в тренировочном процессе, в тактике команды?

— Многие работали с ним и знают его требования, понимание есть, что от нас хотят. Хотели выполнить тренерскую установку. Сейчас он нас похвалил в раздевалке, сказал: «Пробегитесь, а потом денечек отдохнете, и будем опять работать».

— А сам Рашид Рахимов изменился за то время, что отсутствовал в Грозном?

— Постарел чуть-чуть на год. Нет, понятно, что он ездил на стажировки, был в «Наполи», еще нескольких командах, поднабрался опыта и старается нам что-то новое привнести.

— Насколько сильно эта победа повлияет на обстановку в команде? Насколько она может окрылять «Ахмат» в дальнейшем? Какие задачи может попытаться решать «Ахмат»?

— Любая победа окрыляет, также как поражение убивает. Будем стараться играть от игры к игре. Как говорится, посмотрим в конце сезона на что мы наиграли.