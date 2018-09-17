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Бывший хавбек ЦСКА забил первый мяч за «Олимпиакос»
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Бывший хавбек ЦСКА забил первый мяч за «Олимпиакос» 

Газета.Ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо забил первый мяч за греческий «Олимпиакос», сообщает Sport24.
"Олимпиакос" успешно выступает в чемпионате Греции. Он обыграл «Астерас» со счетом 2:1.
Победу команде принес на 92-й минуте бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо. Израильтянин вышел на замену на 84-й минуте, а в компенсированное время забил победный мяч.
Благодаря этой победе «Олимпиакос» набрал девять очков и закрепился на первом месте в чемпионате Греции.
Ранее сообщалось, что Яя Туре был уверен в своем возвращении в «Олимпиакос».
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