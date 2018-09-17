Бывший хавбек ЦСКА забил первый мяч за «Олимпиакос»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо забил первый мяч за греческий «Олимпиакос», сообщает Sport24.

"Олимпиакос" успешно выступает в чемпионате Греции. Он обыграл «Астерас» со счетом 2:1.

Победу команде принес на 92-й минуте бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо. Израильтянин вышел на замену на 84-й минуте, а в компенсированное время забил победный мяч.

Благодаря этой победе «Олимпиакос» набрал девять очков и закрепился на первом месте в чемпионате Греции.

Ранее сообщалось, что Яя Туре был уверен в своем возвращении в «Олимпиакос».