Дебютный гол Натхо принёс «Олимпиакосу» третью подряд победу в чемпионате Греции 

В матче 3-го тура чемпионата Греции «Олимпиакос» принимал на своём поле «Астерас». Встреча проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Мохамед Камара и бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо, который отличился на второй компенсированной минуте второго тайма. Для израильтянина, вышедшего на поле после замены лишь на 84-й минуте, этот гол стал первым в составе «Олимпиакоса». За «Астерас» точным ударом отметился Мартин Тонсо. Таким образом, «Олимпиакос» продлил до трёх матчей победную серию со старта нового сезона чемпионата Греции.
«Олимпиакос» (9 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Греции, «Астерас» (0) — на 16-й строчке.