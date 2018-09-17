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Даудов: «Победа „Ахмата“ над „Спартаком“ — подарок на день чеченской женщины!»
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Даудов: «Победа „Ахмата“ над „Спартаком“ — подарок на день чеченской женщины!» 

SPORT24.ru 5 часов назад
Председатель парламента Чеченской Республики, президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1).
«В конце прошлого сезона наша команда «Ахмат» одержала первую в истории противостояния победу над «Спартаком» в Москве. Новая встреча команд на «Открытие Арена» также завершилась победой наших футболистов. Это очень приятная тенденция. В воскресный вечер забитыми голами в ворота «Спартака» отличились Родолфо и Антон Швец. Сегодня в Чеченской Республике большой праздник — День чеченской Женщины! Победа команды — лучший подарок от наших футболистов дорогим женщинам», — написал Даудов в инстаграме.
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