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Настасья Шубская нежно поздравила Александра Овечкина с днем рождения
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Настасья Шубская нежно поздравила Александра Овечкина с днем рождения 

Letidor.ru + ещё 10 25 минут назад
Фото: Letidor.ru
И поблагодарила хоккеиста за сына.
Недавно, 18 августа, хоккеист Александр Овечкин и его 24-летняя супруга Настасья впервые стали родителями. У них появился на свет сын Сергей. Такое имя мальчику пара дала в честь погибшего брата спортсмена. А сегодня свой день рождения отмечает Александр Овечкин. Нападающему «Вашингтон Кэпиталз» исполняется 33 года. Настасья решила поздравить любимого мужа не только лично, но и в соцсетях.
Родной мой, по московскому времени твой день уже начался! Я хочу тебе пожелать самое главное быть здоровым, счастливым и что бы каждый новый день приносил тебе только радость! Люблю тебя безмерно! Спасибо тебе за то, что делаешь меня самой счастливой день ото дня! И, конечно, спасибо тебе за сына! Любим тебя, ❤️
— обратилась к Александру Настасья.
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Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)
16 Сен 2018 в 2:12 PDT  «Берегите друг друга», «Самые красивые и искренние!💛», «Самая лучшая пара!💞», «Будь счастлив каждый день со своей красивой семьей, музой и сыночком! ❤️», — комментируют публикацию подписчики. Многие пожелали Александру счастья в семейной жизни и порадовались, что теперь у него растет замечательный сын.
Напомним, что Настасья Шубская и Александр Овечкин поженились в июле прошлого года. Свадьба была очень яркой и красивой.
Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)
11 Апр 2018 в 6:42 PDT  Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)
11 Апр 2018 в 6:42 PDT  Вскоре поклонники начали подозревать, что Настасья беременна. Пара долго хранила секрет, не желая привлекать излишнего внимания к Александру Овечкину в дни, когда ему необходимо было сосредоточиться на хоккее. А после того как Александр выиграл в составе клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Кубок Стэнли и стал самым ценным игроком плей-офф, Анастасия рассказала о грядущем пополнении в семье. А поскольку по работе мужу приходится часто быть в Америке, контракт на роды девушка заключила в США.
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18.08.18 🙏🏻❤️#добропожаловатьвэтотмир #нашмалыш #ovechkinJr
Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)
18 Авг 2018 в 9:18 PDT  Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
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