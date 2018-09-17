Шубская поздравила Овечкина с днем рождения

"Родной мой, по московскому времени твой день уже начался! Я хочу тебе пожелать, самое главное, быть здоровым, счастливым и чтобы каждый новый день приносил тебе только радость! Люблю тебя безмерно! Спасибо тебе за то, что делаешь меня самой счастливой день ото дня! И, конечно, спасибо тебе за сына! Любим тебя", — написала Шубская в Инстаграме.

За свою карьеру Овечкин трижды становился чемпионом мира, два раза выигрывал чемпионат России, а в прошлом году завоевал Кубок Стэнли.

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Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 16 Сен 2018 в 2:12 PDT