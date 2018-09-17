Главные новости дня: 16 сентября

В воскресенье, 16 сентября в мире футбола была масса интересных событий.

В чемпионате России "Зенит" на выезде обыграл «Оренбург».

Отчет о матче «Оренбург» — «Зенит»

Видеообзор матча «Оренбург» — «Зенит»

"Краснодар" в гостях крупно победил «Анжи», а Мамаев отметился суперголом.

Отчет о матче «Анжи» — «Краснодар»

В третьем матче дня "Спартак" дома неожиданно проиграл «Ахмату».

Отчет о матче «Спартак» — «Ахмат»

Видеообзор матча «Спартак» — «Ахмат»

В Италии «Ювентус» дома победил «Сассуоло», а Роналду отметился дублем и добрался до очередной отметки.

Отчет о матче «Ювентус» — «Сассуоло»

Видеообзор матча «Ювентус» — «Сассуоло»

"Милан" в гостях добился лишь ничьей с «Кальяри».

Отчет о матче «Кальяри» — «Милан»

Видеообзор матча «Кальяри» — «Милан»

Из новостей стоит отметить следующее:

Бекхэм хочет пригласить Месси в свой клуб МЛС.

"Манчестер Юнайтед" нацелился на Озила и Икарди. При этом манкунианцы хотят обменять Мартиаля на Перишича, а Погба на Дибалу.

"Реал" хочет купить сразу трех футболистов в январе.

Стали известны условия, которые «Барселона» предложила Рабьо.