Главные новости дня: 16 сентября 

В воскресенье, 16 сентября в мире футбола была масса интересных событий.
В чемпионате России "Зенит" на выезде обыграл «Оренбург».
Отчет о матче «Оренбург» — «Зенит»
Видеообзор матча «Оренбург» — «Зенит»
"Краснодар" в гостях крупно победил «Анжи», а Мамаев отметился суперголом.
Отчет о матче «Анжи» — «Краснодар»
В третьем матче дня "Спартак" дома неожиданно проиграл «Ахмату».
Отчет о матче «Спартак» — «Ахмат»
Видеообзор матча «Спартак» — «Ахмат»
В Италии «Ювентус» дома победил «Сассуоло», а Роналду отметился дублем и добрался до очередной отметки.
Отчет о матче «Ювентус» — «Сассуоло»
Видеообзор матча «Ювентус» — «Сассуоло»
"Милан" в гостях добился лишь ничьей с «Кальяри».
Отчет о матче «Кальяри» — «Милан»
Видеообзор матча «Кальяри» — «Милан»
Из новостей стоит отметить следующее:
Бекхэм хочет пригласить Месси в свой клуб МЛС.
"Манчестер Юнайтед" нацелился на Озила и Икарди. При этом манкунианцы хотят обменять Мартиаля на Перишича, а Погба на Дибалу.
"Реал" хочет купить сразу трех футболистов в январе.
Стали известны условия, которые «Барселона» предложила Рабьо.