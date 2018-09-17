Гран При Сингапура: Все цитаты уик-энда 

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Перед Гран При Трасса и статистика
Комментарии пилотов и команд
Превью этапа
Круглые цифры
Элементы силовых установок
Точка самого серьёзного торможения
Пресс-конференция в четверг
Фотографии в четверг
Пятница
Свободные заезды
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Mercedes
Red Bull Racing
Racing Point FI Williams
McLaren
Toro Rosso
Haas
Sauber
Pirelli
Пресс-конференция
Фотографии в пятницу
Суббота
Свободные заезды
Квалификация
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Mercedes
Red Bull Racing
Ferrari
Racing Point FI Williams
McLaren
Toro Rosso
Haas
Renault
Sauber
Pirelli
Пресс-конференция
Фотографии в субботу
Воскресенье
Гонка
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Стартовое поле
Круг за кругом
Порядок смены шин на дистанции
Mercedes
Red Bull Racing
Ferrari
Racing Point FI Williams
McLaren
Toro Rosso
Haas
Renault
Sauber
Pirelli
Пресс-конференция
Фотографии в воскресенье