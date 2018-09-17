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Гран При Сингапура: Все цитаты уик-энда
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Гран При Сингапура: Все цитаты уик-энда 

F1News.ru 5 часов назад
Фото: F1News.ru
Все материалы Гран При Сингапура на одной странице — официальные комментарии пилотов и команд, результаты сессий, пресс-конференции, фотографии и хроника новостей…
Перед Гран При  Трасса и статистика
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Круглые цифры
Элементы силовых установок
Точка самого серьёзного торможения
Пресс-конференция в четверг
Фотографии в четверг
Пятница
Свободные заезды
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Mercedes
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Пресс-конференция
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Стартовое поле
Круг за кругом
Порядок смены шин на дистанции
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Ferrari
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Toro Rosso
Haas
Renault
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Пресс-конференция
Фотографии в воскресенье
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