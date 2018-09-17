Известный футбольный агент обвинил легенду «Спартака» в расизме

Накануне «Крылья Советов» проиграли тульскому «Арсеналу» с крупным счетом 0:4 в гостевом матче 7-го тура российской Премьер-Лиги. По итогам 7 туров «Крылья» набрали 7 очков, но при этом забили лишь 2 гола при 9 пропущенных.

«При всем том, что Тихонов был суперфутболистом и является неплохим тренером, нелюбовь к темнокожим не сослужит ему хорошую службу. Ему нужен результат, а он выбирает по цвету кожи и отказывается от темнокожих, тогда как соотношение цена-качество не позволяет привезти в «Крылья Советов» более-менее приличного условного испанца. Будет засилье низкопробных сербов, которые результата никогда не дадут. Более того, я считаю, что и «Зенит» будет страдать на международной арене из-за своей любви, мягко выражаясь, к цветам флага.

Почему я так говорю о Тихонове? Поверьте, я это знаю. Посмотрите сами на состав «Крыльев Советов». Например, могу сказать, что Тихонов сразу отказался от темнокожего Бато, который играет в «Кайрате». Как минимум «Кайрат» не проигрывает 0:4.

Будем надеяться, что c приходом Шикунова, который будет профессионально заниматься вопросами клуба, в подборе кадров главную роль будет играть профессионализм и качество футболистов, а не цвет кожи. Могу только пожелать удачи «Крыльям Советов».

Считаю странным позицию Тихонова, учитывая, что он играл в Израиле и Казахстане. Думаю, ему было бы неприятно, если бы из-за того, что он русский казахи или израильтяне послали его на… Футбол объединяет всех, он вне политики и интернационален. Это командный вид спорта. Тут важен результат всей команды, а не личные пристрастия кого-либо. А результат дают футболисты. И если Тихонов хочет стать тренером таким же хорошим, каким он был футболистом, то должен относиться к темнокожим так же, как и к другим нациям», — сказал Селюк в интервью Sport24.