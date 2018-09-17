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Селюк обвинил Тихонова в расизме
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Селюк обвинил Тихонова в расизме 

Евро-футбол.Ру + ещё 2 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Футбольный агент Дмитрий Селюк обвинил в расизме наставника «Крыльев Советов» Андрея Тихонова.
"При всем уважении к Тихонову, бог все видит. Его нелюбовь к темнокожим не сослужит ему хорошую службу. Ему нужен результат, а он выбирает по цвету кожи и отказывается от темнокожих, тогда как соотношение цена-качество не позволяет привезти в «Крылья Советов» более-менее приличного европейца. Будет засилье низкопробных сербов, которые результата никогда не дадут.
Тихонов сразу отказался от темнокожего Бато, который играет в «Кайрате». Как минимум «Кайрат» не проигрывает 0:4.
Считаю это странным, ведь Тихонов играл в Израиле и Казахстане. Думаю, ему было бы неприятно, если бы из-за того, что он русский казахи или израильтяне послали его… Футбол объединяет всех, он вне политики и интернационален. Это командный вид спорта. Тут важен результат всей команды, а не личные пристрастия кого-либо. А результат дают футболисты. И если Тихонов хочет стать тренером таким же хорошим, каким он был футболистом, то должен относиться к темнокожим так же, как и к другим нациям", — сказал Селюк.
В субботу, 15 сентября, «Крылья Советов» уступили тульскому «Арсеналу» со счетом 0:4 в гостевом матче седьмого тура РПЛ.
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