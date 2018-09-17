Тренера «Крыльев Советов» Андрея Тихонова обвинили в нетерпимости к темнокожим

После субботнего разгромного проигрыша волжан в выездной встрече с тульским «Арсеналом» (0:4) Селюк нелицеприятно прокомментировал работу наставника «Крыльев» в социальных сетях.

Арсенал — Крылья Советов — 4:0. Со всем уважением к Тихонову хочу сказать: нельзя быть расистом, Бог все видит.

— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 16 сентября 2018 г.

Позднее функционер раскрыл эту тему в интервью порталу

Sport24

"При всем том, что Тихонов был суперфутболистом и является неплохим тренером, нелюбовь к темнокожим не сослужит ему хорошую службу. Ему нужен результат, а он выбирает по цвету кожи и отказывается от темнокожих, тогда как соотношение цена-качество не позволяет привезти в «Крылья Советов» более-менее приличного условного испанца. Будет засилье низкопробных сербов, которые результата никогда не дадут", — заявил агент.

"Почему я так говорю о Тихонове? Поверьте, я это знаю. Посмотрите сами

на состав «Крыльев Советов». Например, могу сказать, что Тихонов сразу отказался от темнокожего Бато, который играет в «Кайрате». Как минимум «Кайрат» не проигрывает 0:4", — добавил Селюк.

Генеральный директор футбольного клуба «Крылья Советов» Виталий Шашков не согласился с высказываниями футбольного агента и прокомментировал эту ситуацию региональному порталу

63.ru "Эти слова не соответствуют действительности. В трансферное окно мы просматривали футболистов со всех континентов. Мы ориентируемся на игровые качества спортсменов, и я никогда не слышал от Тихонова подобных высказываний", — заявил Шашков.

После семи туров чемпионата России самарский клуб идет на двенадцатой позиции, набрав семь очков.