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Чалханоглу из-за перелома не поможет «Милану» в первом матче Лиги Европы
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Чалханоглу из-за перелома не поможет «Милану» в первом матче Лиги Европы 

SPORT24.ru 5 часов назад
Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу получил травму в матче 4-го тура чемпионата Италии с «Кальяри». Встреча состоялась накануне в Кальяри и завершилась со счетом — 1:1.
Турецкий футболист вышел на поле в стартовом составе, а на 73-й был заменен из-за травмы. Как сообщает Sky Sport Italia, врачи диагностировали у Чалханоглу перелом пальца.
Сколько времени потребуется на восстановление, не сообщается. Точно известно, что футболист не поможет своей команде в первом матче группового этапа Лиги Европы с «Дюделанжем». Встреча состоится 20 сентября.
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