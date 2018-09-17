СПАЛ — «Аталанта». Прогноз на матч 4-го тура итальянской Серии А (17.09.2018, 21:30 мск).
В Италии на понедельник вынесен матч СПАЛ — «Аталанта», который закроет программу четвёртого тура Серии А. Команды с разным успехом начали новый сезон, и если феррарцы забрались в верхнюю часть турнирной таблицы, то бергамаски пока скромно держатся внизу. Букмекеры перед этой встречей выделяют фаворитом гостей, оценив вероятность их победы в 50%.
Коэффициенты на матч: П1 — 4.45, X — 3.60, П2 — 1.95. ТБ 2,5 — 2.05, ТМ 2,5 — 1.90.
Команда
"Аталанта"
Предполагалось, что СПАЛ в этом сезоне прибавит, но всё равно многие прогнозировали, что феррарцам вновь предстоит непростая борьба за выживание. Но начала сезон команда Леонардо Семпличи, как крепкий середняк. В первом официальном матче СПАЛ в Кубке Италии обыграл «Специю» (1:0). В рамках Серии А феррарцы стартовали с двух минимальных побед — на выезде была обыграна «Болонья» (1:0), а дома удалось одолеть «Парму» (1:0). Причём в обеих встречах СПАЛ выглядел весьма симпатично, вполне заслуживая эти победы. Солидно выглядела команда Семпличи и в выездном матче с «Торино» (0:1), но там удача уже была не на стороне феррарцев, и они потерпели первое поражение.
Не сыграют: Кевин Бонифаци и Федерико Вивиани (травмированы).
"Аталанта"
Для «Аталанты» концовка лета получилась крайне неприятной. Играть бергамаски начали ещё с конца июля, выступая в квалификации Лиги Европы, где удалось уверенно пройти боснийский «Сараево» (2:2, 8:0) и израильский «Хапоэль» из Хайфы (4:1, 2:0). Но вот в раунде плей-офф так и не удалось сломить сопротивление датского «Копенгагена» (0:0, 0:0, по пен. 3:4), так что еврокубковая кампания для «Аталанты» завершилась рано. В Серии А команда Джан Пьеро Гасперини начала весьма мощно, разгромив сперва дома «Фрозиноне» (4:0), а затем обидно упустив победу в гостях над «Ромой» (3:3). Но в прошлом туре бергамаски бесславно уступили дома «Кальяри» (0:1) — сказалась усталость после сложной поездки и 120-минутного матча с серией пенальти в Дании.
Ориентировочные составы
Статистика личных встреч
СПАЛ имеет преимущество над «Аталантой» по статистике личных встреч. Хотя до прошлого сезона эти команды не встречались в Серии А почти 50 лет. В прошлом сезоне феррарцы и бергамаски дважды расходились миром, играя вничью со счётом 1:1.
Интересные факты
СПАЛ выиграл 5 матчей из последних семи в Серии А (+5=0-2, 11:5);
СПАЛ имеет 3-матчевую победную серию в домашних матчах (+3=0-0, 6:1);
В четырёх матчах СПАЛа в нынешнем сезоне не было забито ни одного гола в первом тайме;
СПАЛ имеет 6-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах с «Аталантой» (+4=2-0, 8:3);
В семи из последних восьми очных матчей СПАЛа с «Аталантой» забивалось не более двух голов (+4=2-2, 7:6);
"Аталанта" имеет 4-матчевую безвыигрышную серию (+0=3-1, 3:4);
"Аталанта" выиграла всего 1 матч из последних шести в Серии А (+1=3-2, 9:7).
Прогноз от Евро-футбол.ру
Обе команды прилично смотрелись до двухнедельной паузы, так что эту встречу можно назвать рискованной для ставки. Мы всё же поставим на «Аталанту», которая потенциально значительно сильнее СПАЛа. Также бергамаски должны быть злее из-за вылета из Лиги Европы, а также имеющейся безвыигрышной серии. Феррарцам будет крайне непросто сдержать натиск гостей. Наш прогноз: Победа «Аталанты» — коэффициент 1.95 Михаил КРИПАК