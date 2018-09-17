Прогноз на матч СПАЛ — Аталанта: прервут ли бергамаски свою безвыигрышную серию

СПАЛ — «Аталанта». Прогноз на матч 4-го тура итальянской Серии А (17.09.2018, 21:30 мск).

В Италии на понедельник вынесен матч СПАЛ — «Аталанта», который закроет программу четвёртого тура Серии А. Команды с разным успехом начали новый сезон, и если феррарцы забрались в верхнюю часть турнирной таблицы, то бергамаски пока скромно держатся внизу. Букмекеры перед этой встречей выделяют фаворитом гостей, оценив вероятность их победы в 50%.

Коэффициенты на матч: П1 — 4.45, X — 3.60, П2 — 1.95. ТБ 2,5 — 2.05, ТМ 2,5 — 1.90.

Команда

"Аталанта"

Предполагалось, что СПАЛ в этом сезоне прибавит, но всё равно многие прогнозировали, что феррарцам вновь предстоит непростая борьба за выживание. Но начала сезон команда Леонардо Семпличи, как крепкий середняк. В первом официальном матче СПАЛ в Кубке Италии обыграл «Специю» (1:0). В рамках Серии А феррарцы стартовали с двух минимальных побед — на выезде была обыграна «Болонья» (1:0), а дома удалось одолеть «Парму» (1:0). Причём в обеих встречах СПАЛ выглядел весьма симпатично, вполне заслуживая эти победы. Солидно выглядела команда Семпличи и в выездном матче с «Торино» (0:1), но там удача уже была не на стороне феррарцев, и они потерпели первое поражение.

"Аталанта"

Для «Аталанты» концовка лета получилась крайне неприятной. Играть бергамаски начали ещё с конца июля, выступая в квалификации Лиги Европы, где удалось уверенно пройти боснийский «Сараево» (2:2, 8:0) и израильский «Хапоэль» из Хайфы (4:1, 2:0). Но вот в раунде плей-офф так и не удалось сломить сопротивление датского «Копенгагена» (0:0, 0:0, по пен. 3:4), так что еврокубковая кампания для «Аталанты» завершилась рано. В Серии А команда Джан Пьеро Гасперини начала весьма мощно, разгромив сперва дома «Фрозиноне» (4:0), а затем обидно упустив победу в гостях над «Ромой» (3:3). Но в прошлом туре бергамаски бесславно уступили дома «Кальяри» (0:1) — сказалась усталость после сложной поездки и 120-минутного матча с серией пенальти в Дании.

Ориентировочные составы

Статистика личных встреч

СПАЛ имеет преимущество над «Аталантой» по статистике личных встреч. Хотя до прошлого сезона эти команды не встречались в Серии А почти 50 лет. В прошлом сезоне феррарцы и бергамаски дважды расходились миром, играя вничью со счётом 1:1.

Интересные факты

СПАЛ выиграл 5 матчей из последних семи в Серии А (+5=0-2, 11:5);

СПАЛ имеет 3-матчевую победную серию в домашних матчах (+3=0-0, 6:1);

В четырёх матчах СПАЛа в нынешнем сезоне не было забито ни одного гола в первом тайме;

СПАЛ имеет 6-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах с «Аталантой» (+4=2-0, 8:3);

В семи из последних восьми очных матчей СПАЛа с «Аталантой» забивалось не более двух голов (+4=2-2, 7:6);

"Аталанта" имеет 4-матчевую безвыигрышную серию (+0=3-1, 3:4);

"Аталанта" выиграла всего 1 матч из последних шести в Серии А (+1=3-2, 9:7).