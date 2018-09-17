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Известный футбольный агент обвинил в расизме тренера «Крыльев Советов»
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Известный футбольный агент обвинил в расизме тренера «Крыльев Советов» 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк обвинил в расизме бывшего футболиста "Спартака" Андрея Тихонова, который сейчас тренирует «Крылья Советов», передает Sport24.
"При всем том, что Тихонов был суперфутболистом и является неплохим тренером, нелюбовь к темнокожим не сослужит ему хорошую службу. Ему нужен результат, а он выбирает по цвету кожи и отказывается от темнокожих, тогда как соотношение цена-качество не позволяет привезти в «Крылья Советов» более-менее приличного условного испанца.
Будет засилье низкопробных сербов, которые результата никогда не дадут. Более того, я считаю, что и "Зенит" будет страдать на международной арене из-за своей любви, мягко выражаясь, к цветам флага.
Почему я так говорю о Тихонове? Поверьте, я это знаю. Посмотрите сами на состав «Крыльев Советов». Например, могу сказать, что Тихонов сразу отказался от темнокожего Бато, который играет в «Кайрате». Как минимум «Кайрат» не проигрывает 0:4", — заявил Селюк.
Ранее Тихонов прокомментировал разгром от «Арсенала», заявив, что команда выглядела безобразно.
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