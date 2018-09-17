Смертельно больную фанатку привезли на матч ее команды на кровати. Самая трогательная история года

Этим летом 75-летняя Карин Берендт серьезно заболела. Вскоре врачи озвучили страшный диагноз и сообщили, что шансов на выздоровление нет. Сегодня никто не знает, сколько продлится жизнь Карин.

Казалось бы, таких историй — тысячи по всему миру. Но Карин — женщина довольно необычная. Большую часть своей жизни она переживает за хоккейную команду Северного дивизиона Оберлиги «Crocodiles Hamburg». И перед смертью у смертельно больной фанатки осталась одна мечта. Она хотела ещё раз вживую увидеть в деле свой любимый клуб.

Об этой истории стало известно далеко за пределами Гамбурга. О мечте Карин узнали в хоккейном клубе и в благотворительной организации «Der Wünschewagen», занимающейся исполнением желаний тяжелобольных. Организация помогла в транспортировке — женщина не способна самостоятельно передвигаться, а «Crocodiles» выделили для Карин специальное место на арене, чтобы та могла смотреть матч прямо из кровати.

«Гамбург» не мог проиграть в такой день. Любимцы подарили Карин красивую победу — 4:1.

Эта трогательная история взволновала поклонников хоккея по всей Германии. В социальных сетях люди поддерживают умирающую женщину и выражают слова уважения клубу из Гамбурга. После игры Карин встретилась с капитаном команды Кристофером Шубертом, экс-защитником клубов НХЛ «Оттава Сенаторз» и «Атланты Трэшерз».

— Я очень рад, что смог выполнить ее желание. Сильно переживал, и желаю Карин и ее семье всего хорошего, — делился эмоциями Шуберт.

А хоккейный клуб опубликовал проникновенный пост в социальных сетях:

«Какой эмоциональный момент. Во время матча с «Hannover Scorpions» болельщики, спортсмены и активисты показали, что «Crocodiles» являются одной семьей. Карин Берендт — часть этой семьи. Летом эта 75-летняя женщина серьезно заболела, а ее ожидаемая продолжительность жизни упала до нескольких недель, возможно, месяцев. Но у Карин была одна большая мечта — еще раз увидеть «Crocodiles» вживую. Организация «Der Wünschewagen» помогла сбыться ее мечте. Болельщики и игроки сделали максимум возможного, это был замечательный день. Дорогая Карин, спасибо Тебе за Твою помощь в трудную минуту».