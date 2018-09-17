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В Германии смертельно больную фанатку хоккея привезли на игру любимой команды
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В Германии смертельно больную фанатку хоккея привезли на игру любимой команды 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Вести.Ru
75-летняя фанатка хоккея из Гамбурга Карин Берендт попала на игру любимой команды Hamburg Crocodiles. Это было одно из ее последних желаний, женщина смертельно больна. После игры Берендт пообщалась с капитаном «Крокодилов» Кристофером Шубертом, сообщает Servus Hockey Night.
Чем именно больна пожилая немка, неизвестно. Судя по опубликованным в соцстеях фото, она не может передвигаться самостоятельно. Врачи рекомендуют женщине лежать. Сама Берендт говорит, что жить ей осталось несколько недель.
Во время игры Hamburg Crocodiles против Hannover Scorpions для пожилой фанатки выделили отдельное место на трибунах. Больной помогла с транспортировкой благотворительная организация Der Wuenschewagen, которая занимается исполнением последней воли смертельно больных.
В ходе матча Hamburg Crocodiles выиграли у команды противников со счетом 4:1. Карен была счастлива.
"Во вчерашней игре фанаты, команда и все неравнодушные люди показали, что Crocodiles — это одна большая семья, и Карин Берендт — одна из нас", — написали в своем «Фейсбуке» немецкие хоккеисты.
"У Карен была важная мечта — увидеть, как играют ее Crocodiles. Спасибо тебе за годы поддержки, дорогая Карин", — отметили представители хоккейной команды.
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