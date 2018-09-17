«Что творит эта девушка!» Олимпийская чемпионка Егорян привела поклонников в восторг одной фоткой 

Российская фехтовальщица, двукратная чемпионка Олимпийских игр (2016) в личной и командной сабле Яна Егорян выложила в инстаграме фотографию в купальнике, сделанную на отдыхе в Греции. Поклонники остались в восторге от увиденного и оставили большое количество лестных комментариев, не скупясь на комплименты в адрес 24-летней спортсменки.
«Девушка-мечта»;
«Офигенная фигура, конечно»;
«Аауууффф! Что творит эта девушка! Грекам слюнявчики выдала?»;
«Божественна»;
«Обалдеть, красотка!»;
«Богиня красоты»;
«Просто прелесть»;
«Красивая. Очень. Но тату не в тему»;
«Вы как всегда неотразимы».
Яна также поделилась впечатлениями от поездки на квадроцикле: «Это тот самый аппарат который мне теперь нужен! Первый раз испробовав, я осталась довольна! Думаю, если я буду в Химках ездить не на машине, а на квадрике, то у меня точно не будет проблем с парковкой».