Российская фехтовальщица шокировала фанатов сексуальной фигурой

На фотографии, которую спортсменка выложила в свой инстаграм, девушка позирует в откровенном купальнике, который только подчеркивает сексуальные формы фехтовальщицы. Одной рукой Егорян кокетливо поправляет свои волосы, а другую держит на талии. Поклонники известной спортсменки были шокированы ее красотой.

Фотографию оценили уже более пяти тысяч пользователей социальной сети.

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