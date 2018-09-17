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Российская фехтовальщица шокировала фанатов сексуальной фигурой
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Российская фехтовальщица шокировала фанатов сексуальной фигурой 

Газета.Ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российская фехтовальщица Яна Егорян шокировала своих поклонников сексуальной фигурой, сообщает "Советский спорт".
На фотографии, которую спортсменка выложила в свой инстаграм, девушка позирует в откровенном купальнике, который только подчеркивает сексуальные формы фехтовальщицы. Одной рукой Егорян кокетливо поправляет свои волосы, а другую держит на талии. Поклонники известной спортсменки были шокированы ее красотой.
Фотографию оценили уже более пяти тысяч пользователей социальной сети.
Ранее испанская бикинистка удивила своей идеальной формой.
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