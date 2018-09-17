Ещё
Шведский вратарь НХЛ справился с биполярным расстройством и собрался вернуться на лед
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шведский вратарь НХЛ справился с биполярным расстройством и собрался вернуться на лед 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Действующий вратарь НХЛ Робин Ленер, играющий за New York Islanders, рассказал о том, как врачи поставили ему диагноз «биполярное расстройство» и выявили зависимость от алкоголя и снотворного. Сейчас игрок прошел курс лечения и собирается выйти на лед уже в следующем сезоне. Историю своей болезни и выздоровления хоккеист разместил в колонке на портале The Athletic.com.
В прошлый раз Ленер выходил на лед 29 марта 2018 года. 27-летний вратарь уже накануне сомневался о том, что сможет играть. Он сообщил своему тренеру Эндрю Аллену и сообщил, что у него тяжело на душе. Позднее выяснилось, что в этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения и был близок к суициду. Но к утру состояние улучшилось, Ленер выполнил свою функцию стартового вратаря. Во время первого периода Ленер почувствовал недомогание, во время второго — не мог сфокусировать внимание. Из-за панической атаки спортсмена тренер принял решение о замене.
В течение семи последних лет Робин Ленер не засыпал без таблетки снотворного. Алкоголь помогал ему справиться с «демонами в голове». После матча 29 марта он обратился к медикам, прошел курс реабилитации в американской клинике. После курса детоксикации врачи поставили Ленеру диагноз «биполярное расстройство I типа с маниакальными фазами».
«Я не хочу, чтобы моя семья прошла через такое еще раз. Дети заслуживают отца, а жена — настоящего мужа», — признался спортсмен после того, как завершился курс лечения в клинике.
Ленер решил, что не вернется в «Баффало», и стал искать новую команду. После нескольких неудачных собеседований он договорился с «Нью-Йорк Айлендерс». Сейчас он готовится к началу нового сезона. Уже в октябре хоккеист сможет выйти на лед в составе новой для себя команды.
«Он проявил бы слабость, если б постарался замолчать случившееся. Но он повел себя очень смело и мужественно», — заявил главный тренер клуба Барри Троц.
360tv.ru: последние новости
Подмосковные спортсменки выиграли четыре медали на международных соревнованиях по боксу СМИ выяснили подноготную одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей Обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс» проиграл СКА с разгромным счетом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова ответила Медведевой
«Звезду» российского футбола избили на улице11
«Спартак» шокировал исходом матча с «Ахматом»5
В России вступились за проигравшего Головкина8
Россиянок оставили без медалей
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение