Шведский вратарь НХЛ справился с биполярным расстройством и собрался вернуться на лед

Действующий вратарь НХЛ Робин Ленер , играющий за New York Islanders, рассказал о том, как врачи поставили ему диагноз «биполярное расстройство» и выявили зависимость от алкоголя и снотворного. Сейчас игрок прошел курс лечения и собирается выйти на лед уже в следующем сезоне. Историю своей болезни и выздоровления хоккеист разместил в колонке на портале The Athletic.com.

В прошлый раз Ленер выходил на лед 29 марта 2018 года. 27-летний вратарь уже накануне сомневался о том, что сможет играть. Он сообщил своему тренеру Эндрю Аллену и сообщил, что у него тяжело на душе. Позднее выяснилось, что в этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения и был близок к суициду. Но к утру состояние улучшилось, Ленер выполнил свою функцию стартового вратаря. Во время первого периода Ленер почувствовал недомогание, во время второго — не мог сфокусировать внимание. Из-за панической атаки спортсмена тренер принял решение о замене.

В течение семи последних лет Робин Ленер не засыпал без таблетки снотворного. Алкоголь помогал ему справиться с «демонами в голове». После матча 29 марта он обратился к медикам, прошел курс реабилитации в американской клинике. После курса детоксикации врачи поставили Ленеру диагноз «биполярное расстройство I типа с маниакальными фазами».

«Я не хочу, чтобы моя семья прошла через такое еще раз. Дети заслуживают отца, а жена — настоящего мужа», — признался спортсмен после того, как завершился курс лечения в клинике.

Ленер решил, что не вернется в «Баффало», и стал искать новую команду. После нескольких неудачных собеседований он договорился с «Нью-Йорк Айлендерс». Сейчас он готовится к началу нового сезона. Уже в октябре хоккеист сможет выйти на лед в составе новой для себя команды.