Марат Канкадзе: «был придуман зачет „новый трюк“… Я считаю, это главной инновацией в нашем спорте»

В начале сентября в Москве, на площадке в Лужниках состоялся первый открытый кубок Москвы по стантрайдингу «Галс Кубок Москвы», титульным партнером которого выступила девелоперская компания «Галс-Девелопмент» . Участие в Кубке приняли 24 стантрайдера.

«Идея Кубка пришла нам в июне, и совместно с российской компанией «Галс-Девелопмент» мы решили её реализовать, — рассказывает председатель комиссии по стантрайдингу МФР и организатор открытого кубка Москвы по стантрайдингу, Марат Канкадзе . — Соревнования получились мощные и интересные, включали в себя несколько зачетов, чем отличались от чемпионата России по стантрайдингу. В Кубок были включены зачет квадроциклов, командные соревнования, в которых по регламенту могли принимать участие от двух до четырёх человек. Также командой организаторов был придуман зачет «новый трюк» — «Галс-Трик». Я считаю, это главной инновацией в нашем спорте, потому что никто в мире до сих пор этого не сделал, мы это скреативили, придумали… «Галс-Трик» — по регламенту это абсолютно новый трюк, который спортсмен должен презентовать. Критерием оценки является уникальность. Если судейская комиссия признает уникальность этого трюка, тогда оценивается сложность трюка, а также другие параметры, и выбирается один победитель. В этом году было сделано девять попыток на новый трюк, большинство из которых судейской комиссией были признаны не новыми, но также были сделаны попытки Александром Чистовым , например, райдера из города Орла, действительно крутого, сложного и опасного трюка, но который, к сожалению, он не смог зафиксировать и поэтому этот кубок остался у организаторов до следующего года. Мы очень надеемся, что хорошая традиция будет продолжена и Кубок Москвы будет проводиться ежегодно при поддержке компании «Галс-Девелопмент»».

Если вы пропустили это мероприятие, ничего страшного, специально для вас — видеоролик про первый открытый кубок Москвы по стантрайдингу «Галс Кубок Москвы». Подробная информация о прошедшем кубке и фотографии доступны в более раннем релизе.