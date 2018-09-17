Марат Канкадзе: «был придуман зачет „новый трюк“… Я считаю, это главной инновацией в нашем спорте» 

В начале сентября в Москве, на площадке в Лужниках состоялся первый открытый кубок Москвы по стантрайдингу «Галс Кубок Москвы», титульным партнером которого выступила девелоперская компания «Галс-Девелопмент». Участие в Кубке приняли 24 стантрайдера.
«Идея Кубка пришла нам в июне, и совместно с российской компанией «Галс-Девелопмент» мы решили её реализовать, — рассказывает председатель комиссии по стантрайдингу МФР и организатор открытого кубка Москвы по стантрайдингу, Марат Канкадзе. — Соревнования получились мощные и интересные, включали в себя несколько зачетов, чем отличались от чемпионата России по стантрайдингу. В Кубок были включены зачет квадроциклов, командные соревнования, в которых по регламенту могли принимать участие от двух до четырёх человек. Также командой организаторов был придуман зачет «новый трюк» — «Галс-Трик». Я считаю, это главной инновацией в нашем спорте, потому что никто в мире до сих пор этого не сделал, мы это скреативили, придумали… «Галс-Трик» — по регламенту это абсолютно новый трюк, который спортсмен должен презентовать. Критерием оценки является уникальность. Если судейская комиссия признает уникальность этого трюка, тогда оценивается сложность трюка, а также другие параметры, и выбирается один победитель. В этом году было сделано девять попыток на новый трюк, большинство из которых судейской комиссией были признаны не новыми, но также были сделаны попытки Александром Чистовым, например, райдера из города Орла, действительно крутого, сложного и опасного трюка, но который, к сожалению, он не смог зафиксировать и поэтому этот кубок остался у организаторов до следующего года. Мы очень надеемся, что хорошая традиция будет продолжена и Кубок Москвы будет проводиться ежегодно при поддержке компании «Галс-Девелопмент»».
Если вы пропустили это мероприятие, ничего страшного, специально для вас — видеоролик про первый открытый кубок Москвы по стантрайдингу «Галс Кубок Москвы». Подробная информация о прошедшем кубке и фотографии доступны в более раннем релизе.