«Арсенал» и «Тоттенхэм» готовы побороться за Байи в январе

Лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересованы в услугах защитника « Манчестер Юнайтед » Эрика Байи. Об этом сообщает Mirror.

24-летний футболист впал в немилость к главному тренеру команды Жозе Моуринью после поражения от «Брайтона» (2:3) во втором туре АПЛ. После этого «МЮ» провел три игры в чемпионате Англии. Байи принял участие в двух из них, выходя на замену в самых концовках.

Такое положение дел не устраивает ивуарийца, который, как сообщалось ранее, намерен провести переговоры с Моуринью и выяснить свои перспективы. Весьма вероятно, что Байи покинет манкунианцев в январе. В этом случае «Арсенал» и «Тотттенхэм» будут в числе первых претендентов, утверждает источник.

«Манчестер Юнайтед» приобрел футболиста в 2016 году у «Вильярреала» за 38 миллионов евро. Нынешняя трансферная стоимость игрока оценивается в 35 млн евро.