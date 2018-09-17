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«Арсенал» и «Тоттенхэм» готовы побороться за Байи в январе
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«Арсенал» и «Тоттенхэм» готовы побороться за Байи в январе 

SPORT24.ru 2 часа назад
Лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересованы в услугах защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи. Об этом сообщает Mirror.
24-летний футболист впал в немилость к главному тренеру команды Жозе Моуринью после поражения от «Брайтона» (2:3) во втором туре АПЛ. После этого «МЮ» провел три игры в чемпионате Англии. Байи принял участие в двух из них, выходя на замену в самых концовках.
Такое положение дел не устраивает ивуарийца, который, как сообщалось ранее, намерен провести переговоры с Моуринью и выяснить свои перспективы. Весьма вероятно, что Байи покинет манкунианцев в январе. В этом случае «Арсенал» и «Тотттенхэм» будут в числе первых претендентов, утверждает источник.
«Манчестер Юнайтед» приобрел футболиста в 2016 году у «Вильярреала» за 38 миллионов евро. Нынешняя трансферная стоимость игрока оценивается в 35 млн евро.
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