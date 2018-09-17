Хавбек «Урала»: мы можем победить любую команду в РПЛ

Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир поделился, чего не хватило команде в начале сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает газета «Известия»

"Мы просто плохо реализовываем свои моменты, при этом в каждом из шести прошедших туров у нас хватало шансов. Во многих играх на старте сезона нам удается доминировать на поле, но не получается забить.

Это было во встрече с «Анжи» в стартовом туре. Также мы пропустили очень обидный мяч в самой концовке игры с «Краснодаром».

Но это футбол, пока не забиваешь, ты не можешь набирать много очков. Нам нужно работать над реализацией и подниматься вверх по турнирной таблице", — заявил футболист.