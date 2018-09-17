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Хавбек «Урала»: мы можем победить любую команду в РПЛ
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Хавбек «Урала»: мы можем победить любую команду в РПЛ 

Газета.Ru + ещё 2 57 минут назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир поделился, чего не хватило команде в начале сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает газета «Известия».
"Мы просто плохо реализовываем свои моменты, при этом в каждом из шести прошедших туров у нас хватало шансов. Во многих играх на старте сезона нам удается доминировать на поле, но не получается забить.
Это было во встрече с «Анжи» в стартовом туре. Также мы пропустили очень обидный мяч в самой концовке игры с «Краснодаром».
Но это футбол, пока не забиваешь, ты не можешь набирать много очков. Нам нужно работать над реализацией и подниматься вверх по турнирной таблице", — заявил футболист.
Ранее сообщалось, что Погребняка взяли в "Урал" как «дядьку-наставника».
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