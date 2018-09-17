Павел Колобков: наши футболисты по праву стали заслуженными мастерами

Министр спорта России Павел Колобков дал оценку выступлению сборной России на чемпионате мира по футболу. Руководитель спортивного ведомства рассказал, почему игрокам были присвоены звания заслуженных мастеров спорта.

Это решение было неоднозначно воспринято в обществе. Многие спортсмены посчитали, присвоение заслуженных мастеров спорта футболистам обесценивает само звание. " Во-первых, мы консультировались с экспертами, это было коллегиальное решение. Во-вторых, ЗМС — это не спортивное, а почетное звание. Это важно понять. Оно присуждается за выдающиеся результаты. Футбол — это самый массовый, популярный, самый конкурентный вид спорта. На ЧМ-2018 приехали 32 примерно равные команды. А многие сильные сборные и вовсе остались за бортом соревнований, в том числе команды Италии, США, Нидерландов, Чили… Наши ребята проявили себя героями и полностью заслужили признание их заслуг", — приводит слова Павла Колобкова "Известия"

Министр отметил прогресс нашей футбольной сборной. " Меня больше всего порадовала самоотдача ребят. Все видели, как игроки реагируют на забитые голы даже во время товарищеского матча с Чехией. Отмечу важную тенденцию: если раньше игроков упрекали в том, что они не хотят играть за сборную, что в клубе они гораздо продуктивнее, чем в международных матчах, то сейчас такого и близко нет. Все стремятся получить вызов в национальную команду и проявить себя как можно лучше".

Павел Колобков ждет, что сборная России станет одной из сильнейших команд мира. " Безусловно, команда радует своей игрой. Но нам надо продолжать совершенствоваться. В мире есть много команд, которые выше нас по классу. Мы же хотим максимума, чтобы наша сборная играла на уровне Бразилии, Германии, Франции… Мы можем добраться до уровня этих команд, если у нас будут постоянно появляться новые игроки, способные усилить сборную, создающие здоровую конкуренцию ребятам, которые уже давно выступают за команду. После чемпионата мира-2018 мы наблюдаем приток молодых ребят в футбольных секции по всей стране. В программе использования наследия чемпионат мира есть и планы по организации более качественной работы с молодыми кадрами".