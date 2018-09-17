«Андрея Тарасенко теперь ждет очень сложный период»

«Ситуацию довели до второго тура, и произошло то, что должно было. В последние дни гонки зачем-то поднимали явку в социальных сетях. И я не могу этого понять, ведь с точки зрения технологий это абсолютно не правильно.

Те люди, что сидят в соцсетях и протестуют, они никогда не голосуют. А в этот раз пришли. Если бы этого не случилось, Тарасенко бы этой ночью выпил гораздо меньше корвалола. Я считаю, это провал команды губернатора. На его месте я бы сегодня поувольняла всех ответственных. Там остались люди Миклушевского, а это не самые удачные спецы.

Андрей Тарасенко — не политик, для него все это новая сфера. Он сейчас пытается разобраться. За период, что он был врио, не смог выстроить отношения с ЛОМами, не смог их убедить. Ну и, конечно, речь перед президентом. Конечно, было волнение, но люди этого не поняли.

Сейчас победа, конечно — но весьма не убедительная. Тарасенко ждет сложный период: не меньше года уйдет, чтобы выстроить отношения с приморцами. Ему нужно быть сейчас очень убедительным. Многие говорят, что край окрасился в красный цвет. Я с этим не согласна, и ни один соцопрос, который мы проводили, это не подтверждает. Дело не в коммунистах , люди не поддерживали конкретно их. Они не голосовали за Тарасенко или против него, они отправляли мессендж правительству страны. Они пытались докричаться, что в Приморье что-то идет не так. Огромное внимание уделено региону, а в исполнении всех этих прекрасных проектов есть серьезные прорехи, допущенные еще Миклушевским.

Миклушевский приходил на фоне ожиданий, финансовая обстановка была лучше. Тарасенко же пришел на фоне апатии, депрессии — люди ждали подвоха. И когда его ждешь — обязательно накопаешь.

Губернатору теперь желаю сменить команду и наладить прямой диалог с элитами. И еще раз повторю: наш регион не оппозиционный, он просто яркий. И лидеры здесь нужны такие же яркие. Кто сможет добиться отклика в приморских сердцах, того ждет успех! Надеюсь, прививка Тарасенко сделана. Понимаю, что это жестоко — он сейчас удивлен и расстроен — но это повод оправдать доверие людей».

Фото — primorsky.ru