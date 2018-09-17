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Эль-Кабир: «Урал» пока не дает результат, которого от нас ждут, но я не переживаю»
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Эль-Кабир: «Урал» пока не дает результат, которого от нас ждут, но я не переживаю» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ с «Ростовом», а также выразил уверенность, что команда вскоре начнет набирать очки.
«Я не особо следил за игрой «Ростова», но знаю, что они — одни из лидеров чемпионата России на данный момент. Несмотря на это, нам обязательно нужно их обыгрывать. И вообще я считаю, что мы можем победить любую команду в лиге. Говорю так не потому, что выступаю за «Урал». Нам просто нужно реализовывать свои моменты, тогда все будет получаться.
Считаю, что у нас отличный тренер, который ставит нам хорошую игру. Думаю, это видно всем. Пока мы не даем результат, который от нас ждут. Но лично я не переживаю и верю, что голы скоро придут, и «Урал» начнет побеждать», — цитируют Эль-Кабира Известия.
После 6 туров «Урал» имеет в активе 4 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице. Матч «Урал» — «Ростов» состоится 17 сентября в Екатеринбурге, начало — в 17:30 мск.
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