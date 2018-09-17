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Максим Калиниченко: «Если Еременко будет профессионально относиться к делу, сможет поиграть еще лет пять»
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Максим Калиниченко: «Если Еременко будет профессионально относиться к делу, сможет поиграть еще лет пять» 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко в интервью «СЭ» отметил, что красно-белые сделали удачное приобретение, подписав контракт с полузащитником Романом Еременко. По его словам, финский хавбек сможет еще лет пять отыграть на высоком уровне.
— Скоро еще и Еременко отмотает срок за употребление кокаина. Как полагаете, в 31 год, пропустив два сезона, реально вернуться на прежний уровень?
— Почему нет? Говорят, во время дисквалификации он серьезно тренировался, да и в коллектив влился неплохо. Футболист умный, опытный, к лишнему весу не склонен. 31 год для этой позиции — отличный возраст. Если будет профессионально относиться к делу, может поиграть на высоком уровне еще лет пять.
— Значит, «Спартак» сделал удачное приобретение?
— Если говорить исключительно о футбольных качествах игрока — да, сто процентов! По меркам российского чемпионата Еременко — топ-футболист. Но сумеет ли себя проявить, как его примет спартаковская торсида… Пока на эти вопросы ответов нет.
— Начнет забивать, раздавать голевые — и через пару месяцев болельщики забудут, что раньше Еременко за ЦСКА играл?
— Ну забыть-то не забудут. Но станут лояльнее, это точно. (Александр Кружков)
Полная версия интервью Максима Калиниченко
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