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Поднятый со дна озера штурмовик Ил-32 доставили в Новосибирск для реставрации
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Поднятый со дна озера штурмовик Ил-32 доставили в Новосибирск для реставрации 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: ГТРК Новосибирск
Самолёт времён Великой Отечественной войны Ил-32 доставили в Новосибирский государственный технический университет для реставрации, сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на пресс-службу НГТУ.
Штурмовик был поднят со дна озера Кулонга в Мурманской области 22 августа. В 1943 году его подбили, но пилот смог вернуться на свою территорию, совершить посадку на водоём и спастись.
«Самолёт планируется восстановить до лётного состояния за 36 месяцев», — заявили в вузе.
Ранее телеканал «360» сообщал, что российские моряки подняли со дна Баренцева моря американский танк M3 Lee, затонувший в годы Второй мировой войны.
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