Поднятый со дна озера штурмовик Ил-32 доставили в Новосибирск для реставрации

Самолёт времён Великой Отечественной войны Ил-32 доставили в Новосибирский государственный технический университет для реставрации, сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на пресс-службу НГТУ.

Штурмовик был поднят со дна озера Кулонга в Мурманской области 22 августа. В 1943 году его подбили, но пилот смог вернуться на свою территорию, совершить посадку на водоём и спастись.

«Самолёт планируется восстановить до лётного состояния за 36 месяцев», — заявили в вузе.

Ранее телеканал «360» сообщал, что российские моряки подняли со дна Баренцева моря американский танк M3 Lee, затонувший в годы Второй мировой войны.